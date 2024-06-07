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彰警16新任副所長出爐 十大槍擊犯「鬼見愁」栽在他手下

彰化縣警局7個警分局分駐（派出）所，分別增設第2或第3副所長，經遴選後今天公布16名新任副所長名單。 （記者湯世名攝）

彰化縣警局7個警分局分駐（派出）所，分別增設第2或第3副所長，經遴選後今天公布16名新任副所長名單。 （記者湯世名攝）

2024/06/07 11:11

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警局組織編制大改造，彰化與員林分局偵查隊都增設第2副隊長；彰化等7個警分局分駐（派出）所，則分別增設第2或第3副所長，經遴選後今天（7日）公布16名新任副所長名單，其中最受矚目的員林分局林厝派出所副所長張首意，曾在2000年時與同僚逮捕十大槍擊要犯「鬼見愁」黃主旺，堪稱大功一件。

縣警局指出，增置第3副所長有1人，為員林分局員林派出所巡佐林裕倉。增置第2副所長人員有15人，分別是彰化分局大埔派出所巡佐陳仕詔、民族路派出所巡佐邱澧鮮、泰和派出所巡佐呂峻岦、大竹派出所巡佐楊子標、花壇分駐所巡佐黃厚盛、彰化分局芬園分駐所巡佐莊勝雄、民生路派出所巡官陳宣良、莿桐派出所巡官楊勛。

員林分局永靖分駐所巡佐蕭廖順、林厝派出所巡佐張首意；鹿港分局鹿港派出所巡佐陳榮彬；北斗分局埤頭分駐所巡佐謝加盛；和美分局和美派出所巡佐林政宏；溪湖分局埔心分駐所巡佐洪啓原；田中分局二水分駐所巡佐余東隆。

員林分局林厝派出所副所長張首意備受矚目，除了刑案績效卓著，他還曾與同僚逮捕活埋殺人案主嫌「鬼見愁」黃主旺。

2000年從台中看守所脫逃的黃主旺與楊姓、徐姓共犯，5月間在彰化縣埔心鄉一家護膚店出沒，警方接獲情資，出動大批員警荷槍實彈圍捕，時任員林分局莒光派出所長林呈祥率張首意等3警抵達埔心鄉一處巷弄，發現黃主旺3人，趁他們還來不及反應時發動攻擊，一擁而上與3人發生扭打，最終順利壓制，還從他們身上起出槍彈。

員林分局林厝派出所副所長張首意，曾在2000年時與同僚逮捕十大槍擊要犯「鬼見愁」黃主旺。（資料照）

員林分局林厝派出所副所長張首意，曾在2000年時與同僚逮捕十大槍擊要犯「鬼見愁」黃主旺。（資料照）

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