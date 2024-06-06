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端午連假何處去？超人氣彰化「挖蛤」 報名超過1500人

彰化線西「一畝海的小旅行」摸超大海蛤活動，首次在端午連假檔期舉辦，已有超過1500人報名6月8日活動。（資料照）

彰化線西「一畝海的小旅行」摸超大海蛤活動，首次在端午連假檔期舉辦，已有超過1500人報名6月8日活動。（資料照）

2024/06/06 19:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕超人氣的彰化線西「一畝海的小旅行」摸超大海蛤活動，首次在端午連假檔期舉辦，已有超過1500人報名6月8日活動，執行長黃泯嘉表示，這次也將同步推出餐車市集，參與餐車都會捐出收入10％給線西愛心待用餐！

黃泯嘉指出，今年改變做法，不再是等到收成尾聲才辦，直接與放養業者洽談，從5月底就開放給民眾來體驗，體驗不收錢，但挖到的海蛤可以選擇用「大盤價」每台斤100元買回去，或是不買也沒關係，但幾乎是百分之百的人都覺得「物超所值」，通通都買回家。

黃泯嘉說，6月8日摸超大海蛤活動，受理報名以來已有超過1500人報名，根據以往經驗，還有許多人都會直接到場參加，可望超過2000人。這次有不少人都是首次報名，趁著連續出遊或是返鄉順遊，把握難得一見的摸海蛤體驗。

但不少民眾都在問「上千人一起摸海蛤，真的摸得到嗎？會不會是買現成的蛤倒下去？」，對此，黃泯嘉強調，平均每公頃約可收成3000斤的海蛤，活動場地有5公頃，換算可收成1萬5000斤海蛤，平均每場活動民眾挖蛤重量約在1000斤上下，因此，數量綽綽有餘。何況，小的海蛤市價就要每斤120元，大海蛤為每斤160元到180元，如果還要去買蛤仔來倒在場地，這樣賠本生意沒人要做。

黃泯嘉表示，除了漁民放養的海蛤以外，如果民眾挖到直徑超過25公分的「漏網之蛤」，將會收到彩蛋禮物，也就是所有餐車市集的每一攤，通通都可以吃一輪免錢的「霸王餐」。而所謂的「漏網之蛤」指的就是去年放養的蛤卻沒有被收成，所以會特別的大顆，能夠挖到真的很幸運。

彰化線西「一畝海的小旅行」摸超大海蛤活動，首次在端午連假檔期舉辦，已有超過1500人報名6月8日活動。（資料照）

彰化線西「一畝海的小旅行」摸超大海蛤活動，首次在端午連假檔期舉辦，已有超過1500人報名6月8日活動。（資料照）

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