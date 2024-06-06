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龍狗4生肖端午「做這事」可改運！廖大乙警告當天別嘿咻

民俗專家廖大乙建議犯太歲的龍、狗、牛、羊4個生肖利用這天改運，送肉粽解厄。（圖廖大乙提供）

民俗專家廖大乙建議犯太歲的龍、狗、牛、羊4個生肖利用這天改運，送肉粽解厄。（圖廖大乙提供）

2024/06/06 19:32

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年端午節適逢甲辰青龍年又是無春年，民俗專家建議犯太歲的龍、狗、牛、羊4個生肖利用這天改運，送肉粽解厄。有伴侶者則應避免「人與人的連結」，穿白色或金黃色衣服迎接陽氣。

6月10日就是端午節了，今年有3天連假，吃粽子是習俗。然而，今年為甲辰青龍年且無立春，又稱「無春年」或「寡婦年」。

主張「談錢非宗教」的民俗專家廖大乙表示，端午節是九毒日的首日，陽氣最盛，但也是天地氣場變得不穩定的開始，對人的身心影響大。因此，有伴侶的人在這天應避免「人與人的連結」以防減損陽氣。端午節24小時內最好避免性愛，因為陽氣太強、陰氣較弱，若陽陰不協調，會影響下半年的運勢，諸事不順。

「無春年」 顧名思義無春即無陽光，較為陰暗。廖大乙建議，可利用端午節這個時機，用肉粽來改運，尤其犯太歲的龍、狗、牛、羊等生肖，今年前半年運勢較弱，可在端午這天拿成串的肉粽，最好10顆或12顆，一顆顆剪開送朋友，象徵把結解開，逢凶化運，就是改運，讓下半年順遂平安。

此外，端午節陽氣最旺，忌穿屬陰暗的黑色，會影響運勢。想迎接陽氣，最好穿白色或金黃色衣服，帶來人緣和財氣，有助於找到貴人相助。

端午節這天把成串的粽子剪開，再一顆顆送給朋友，象徵把結解開，逢凶化運。（圖廖大乙提供）

端午節這天把成串的粽子剪開，再一顆顆送給朋友，象徵把結解開，逢凶化運。（圖廖大乙提供）

民俗專家建議，有伴侶者端午節這天忌人與人的連結，應穿白色或金黃色衣服迎接陽氣。（記者張聰秋攝）

民俗專家建議，有伴侶者端午節這天忌人與人的連結，應穿白色或金黃色衣服迎接陽氣。（記者張聰秋攝）

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