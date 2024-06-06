彰化「台灣民俗村」華麗轉身！惠來產業園區預計2026營運

前身是台灣民俗村的惠來產業園區，已取得開發許可。（圖惠來產創公司提供）

2024/06/06 17:27

〔記者張聰秋／彰化報導〕曾風光一時的彰化縣花壇鄉台灣民俗村，荒廢後被網友冠上「全台最大廢墟」，如今華麗轉身，成為「惠來產業園區」。這是彰化縣20年來首個由民間成功開發的產業園區，預計2026年營運，將有50間工廠進駐，創造3千個就業機會。

國發會最新發布的景氣對策信號顯示全台景氣回溫，工廠建地需求增加。彰化縣作為中小企業的原鄉，工業區建地需求更是炙手可熱。惠來產業園區的開發由惠來產創股份有限公司主導，佔地29公頃，前身為荒廢多年的台灣民俗村。

台灣民俗村於1993年開幕，由已故鹿港商人施金山打造，曾連續5年成為全台遊樂區入園人數第一。然而，1999年的921大地震摧毀了園區的仿古建築，導致遊客減少，經營困難，最終土地遭法拍。2020年，惠來產創股份有限公司整合買地，將其中29公頃申請開發為產業園區。

彰化縣政府表示，這是近20年來首個由民營機構開發完成的產區，該區將限於醫療器材、精密機械、機械製造及金屬加工等低污染產業，並需自設污水處理廠，做到廢水零排放，且全面採用LED照明和45%建築屋頂設太陽能發電。為減少環境污染，園區還將在開發行為3年內，免費供應稻草腐化菌給稻農使用，以此做到空污抵減的減碳相互抵銷的環保作為。

廢墟華麗轉身為產業園區，對此，惠來產創公司指出，開發申請案通過環評審議，取得合法開發許可權，也報備經濟部允許開發，目前施作產區水土保持工程，後續進行路燈、排水溝等公共設施，預計下個月或8月向縣府申請地目變更，遊憩用地變更為丁種建地，已有多家多家生技公司、精密機械公司前來投石問路，獵地設廠意願高，可望2026年開始建廠營運。

彰化縣政府核准惠來產業園區限於醫療器材、精密機械等低污染產業，圖為設計意象情境。（圖惠來產創公司提供）

開發商目前施做產業區水保工程，開發逐步進行中。（圖惠來產創公司提供）

惠來產業園區。（圖惠來產創公司提供）

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