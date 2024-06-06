別人的襪子比較香？烘乾35雙襪子竟被摸走全家人沒襪子穿

竊賊將35雙襪子偷走，失主氣炸說「難道是別人的襪子比較香？」 （民眾提供）

2024/06/06 14:16

〔記者湯世名／彰化報導〕超噁！1名民眾昨天（5日）將全家人堆了1個月的35雙襪子拿到彰化市某自助洗衣店烘乾，不料去取襪子時竟發現全部失蹤，調閱監視器發現竟是被1名男子偷走，氣炸說「難道是別人的襪子比較香？」警方據報已鎖定1名劉姓男子涉案，擴大偵辦中。

據了解，這名彰化市民由於最近經常下雨，擔心襪子曬不乾，乾脆把一家5口穿過一整個月的襪子共35雙，在洗乾淨後拿到和平路某自助洗衣店烘乾，旋即離開，準備過一段時間之後再來取回。

不料該名民眾返回自助洗衣店後，卻發現送來烘乾的35雙襪子全部不翼而飛，趕緊向店家反映並調閱店內監視器，赫然發現有1名男子鬼鬼祟祟進入店內，四處翻找後把35雙襪子全部摸走。

被害人氣得向彰化警分局民生路派出所報案，表示一家人的35雙襪子都被偷走，損失價值525元。被害人並指出，這35雙襪子是他們一家5口全部的襪子，竊賊害他們全家人都沒襪子穿，他還特地花了1000元購買新襪子，不禁懷疑該名竊賊是否有怪癖，連穿過的襪子也要偷。

彰化警分局經調閱路口監視器循線追查，已鎖定特定男子涉案，掌握男子行蹤追緝中。

竊賊將35雙襪子偷走，失主氣炸說這是他們一家5口全部的襪子。 （民眾提供）

竊賊將烘乾的35雙襪子摸走後大搖大擺離開，被害人一家5口都沒襪子穿。（民眾提供）

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