「政府社工員」致電關心還要陪出國玩 8旬翁領光11萬多元想匯出

老翁（右）想匯錢給詐團，員警與媳婦勸阻。（警方提供）

2024/06/06 13:53

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣田尾鄉一名80多歲的羅姓老翁，平時在家太無聊，日前突然接到一名陌生女子使出捺功，跟他哈啦、聊天，最後還揪他一起去中國旅遊，還說要先買機票，老翁急忙到郵局把僅存的現金11萬4905元領出，想匯給對方，郵局人員查覺有異，通知警方到場，結果證明一切都是詐騙集團的技倆，驚險保住老翁的儲蓄老本。

詐騙集團稱自己是「政府社工員」，專門做電話家訪，了解長輩的平日的作習，羅姓老翁以為是「政府社工」便放下心防，與對方談天說地，好不快活。

電話裡，對方想揪老翁一起出國旅遊，還問老翁最想去哪裡？老翁說，之前去過中國，很好玩，對方就說「我跟你去」，老翁還問「可以嗎？」對方回說「政府有補助，但要你先出錢，這是政府的德政」。老翁心想，能出國又有社工陪伴，馬上心動匯款至指定帳戶。

老翁到郵局，打算將帳戶僅有的錢提領一空，行員查覺有異，上前關心，由於老翁未能清楚說明提款所需緣由，處理員警察覺案情並不單純，隨即將其帶返駐地關懷提問。

田尾分駐所所長劉晏誠表示，老翁遭詐騙集團以「假交友真詐財」慣用伎倆蒙騙，為卸下老翁心房，由警員邱浩瑋及林瑜琪2位實習生陪同老翁，透過溫馨關懷，果然老翁娓娓道出，係欲與一名未曾謀面且不知其真實身分為何之友人出國旅遊，且雙方僅以室內電話取得聯繫等語，此時警員陳嘉鴻及黃駿宇聽聞後，一同加入勸說陣容，將詐騙案件以及新聞事件講給老翁明瞭，苦口婆心勸誡切勿上當；更通知其葉姓媳婦到所合力勸說，最終在家人與2位實習生的溫情關懷下老翁才打消與陌生友人出國旅行的念頭，員警在端午佳節前夕成功攔阻新台幣11萬4905元，避免老翁遭詐騙失財之憾事發生。

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