員林高中超商激戰！ 超霸氣OK「用屁股」迎戰全家、小七

新開的OK便利超商，大門只開在校內。（記者顏宏駿攝）

2024/06/05 16:20

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣員林高中前堪稱是當地超商的「戰國市場」，校門前的靜修路、至平街口分別有7-11、全家、萊爾富等3家便利超商進駐。萊爾富13年前向學校承租店面，面對兩大超商的夾擊，採「雙門應戰」，一邊門開在校內，另一邊門正對靜修路，但最後仍不敵兩大超商而關門。少了「校內超商」，學生們大感不便，經班聯會主席奔走，OK便利超商今天接手進駐，同時舉行開幕儀式，OK霸氣關掉正對兩大超商的大門，只開校內門，專心對1800名師生營運。

學生們覺得OK超霸氣，「用屁股」迎戰全家和小七。但了解內情的人說，以前「開雙門」，學生習慣穿過萊爾富超商，來到對街消費，等於萊爾富為小七、全家開了「任意門」，「雙門策略」可謂傷敵1000，自損800的下下策。

其次，進駐高中職的便利超商，依規定只能賣台灣優良食品發展協會TQF（Taiwan Quality Food）驗證通過的商品，架上的貨品少很多，例如沒有口香糖、糖能飲料、汽泡飲等。不少學生為了買其它商品，不惜穿過「任意門」，萊爾富成最大受害者，去年11月租約到期就不續租。

而學生的苦日子從此開始，因為不能方便買到商品，更不能寄送接收包裹、提領現金、線上繳費等，因此高一學生李湘鈴在競選班聯會主席時，便提出「超商進駐」的政見，為了兌現政見，她與副主席陳昱婷與多家超商接洽，OK釋出意願。

OK超商彰南區開發經理謝忠佑說，他們簽約3年，只要不「虧本」，就會繼續經營，他說，把街口的另一門關掉，是為了「校園安全」，不要讓校外人士和校內學生混雜，徒增校園安全的疑慮。他們希望成為師生們生活的好夥伴，他強調，「這不是校園福利社」，員工仍是OK的職員。

從試營運以來，OK超商每天業績長紅，尤其咖啡和關東煮，經常賣到缺貨，學生們說，這是他們會珍惜OK，謹記校內「沒有超商」的悲傷日子。

這是去年員林高中前的寬景圖，中間的萊爾富面對7-11和全家的夾擊，去年11月關門。（記者顏宏駿攝）

從照片中可以看到OK超商並沒有開街邊門。（記者顏宏駿攝）

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