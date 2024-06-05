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超人氣「多多龍」小提燈沒拿到？快來彰化搶「角落小夥伴」燈球

上回多多龍小提燈沒搶到，這次來搶超吸睛的「角落小夥伴」燈球。（彰化縣政府提供）

上回多多龍小提燈沒搶到，這次來搶超吸睛的「角落小夥伴」燈球。（彰化縣政府提供）

2024/06/05 10:49

〔記者劉曉欣／彰化報導〕今年沒拿到超人氣的「多多龍」小提燈？沒關係，彰化縣政府將在2024鹿港慶端陽「小鎮光影藝術節」開幕6月7日發放特製「角落小夥伴」燈球，但數量有限，只有1500個，預估將再現瘋狂排隊的人潮！

縣府表示，因為「多多龍」小提燈太搶手，一舉打響「彰化月影燈季」的名號，也讓縣府在人氣敲碗下，發放好幾波的「多多龍」小提燈，還有西洋情人節的粉紅版、鹿港溪的藍色版等等，每次排隊就是從八卦山上排到山下，或是把鹿港溪廊道繞了一大圈，排隊人潮跟買演唱會門票差不多。

因此，縣府在今年「小鎮光影藝術節」再度推出「角落小夥伴」燈球，將會6月7日開燈當晚送出1500個「角落小夥伴」燈球，號碼牌在於當天下午5點半開始發放，發放地點在鹿港溪水中舞台（鹿港鎮復興南路、公安街口）前的服務台，每人限領1張號碼牌，但必須等到晚間7點的開燈儀式後，才能憑券換取，數量有限，發完為止。

縣府指出，因為今年「小鎮光影藝術節」就與日本San-X創作的療癒系IP「角落小夥伴」合作，成為今年端午鹿港溪廊道最吸睛的角色，將展出到8月4日，這段期間點燈時間為每晚6點半到10點，開幕當天同步也有花蓮觀光特產展售會。

上回多多龍小提燈沒搶到，這次來搶超吸睛的「角落小夥伴」燈球。（彰化縣政府提供）

上回多多龍小提燈沒搶到，這次來搶超吸睛的「角落小夥伴」燈球。（彰化縣政府提供）

上回多多龍小提燈沒搶到，這次來搶超吸睛的「角落小夥伴」燈球。（彰化縣政府提供）

上回多多龍小提燈沒搶到，這次來搶超吸睛的「角落小夥伴」燈球。（彰化縣政府提供）

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