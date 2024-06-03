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彰化火車站跨站天橋街友盤據 公所、民代協助安置

彰化火車站跨站人行陸橋街友盤據，市公所與市代薛志彬（右1）今天會勘協助安置。（記者湯世名攝）

彰化火車站跨站人行陸橋街友盤據，市公所與市代薛志彬（右1）今天會勘協助安置。（記者湯世名攝）

2024/06/03 23:38

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化火車站跨站人行陸橋聚集著許多街友，有民眾感到不捨，但也有人認為有礙觀瞻，彰化市民代表薛志彬今天（3日）會同公所人員前往了解，街友們都無奈說「我也不希望睡在這裡」，但沒人願意雇用，公所則表示將向縣府尋求協助先安置，再幫助他們找工作。

有民眾向薛志彬反映說，彰化火車站跨站人行陸橋有許多街友，家當都放在走道上，甚至棉被都直接鋪在地上，味道很不好聞，有礙市容觀瞻，希望相關單位能對這些街友進行安置。

薛志彬今天會同公所公用事業課長陳進泓等人現場會勘，發現有6名街友各自盤據一方，看著街友蜷縮身子以地為家「睡整天」，還有街友把全部家當舖在人行陸橋上，猶如當成自己的家，令眾人感到不捨。

1名街友無奈表示，他在人行陸橋上已棲息約1年，他因為被公司資遣無處可去，也找不到工作，只好來陸橋上乞討維生；他希望有工作，賺錢後再去租房子。

薛志彬指出，這些街友多半是找不到工作，加上無處可去只好來這裡乞討過日子；應該先幫他們找到安置處所，解決住的問題後再協助找工作，呼籲有缺工的企業主能予以聘僱；他與公所也將向縣府社會處尋求協助解決住的問題，再來幫助他們找工作，如此一來街友盤踞陸橋的情形可望獲得改善。

彰化火車站跨站人行陸橋街友盤據，市公所與民代今天會勘協助安置。（記者湯世名攝）

彰化火車站跨站人行陸橋街友盤據，市公所與民代今天會勘協助安置。（記者湯世名攝）

彰化火車站跨站人行陸橋街友盤據，民眾認為有礙市容觀瞻向市公所反映。（記者湯世名攝）

彰化火車站跨站人行陸橋街友盤據，民眾認為有礙市容觀瞻向市公所反映。（記者湯世名攝）

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