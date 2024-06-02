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果子狸現蹤彰化市區！5天2度夜襲 民眾憂狂犬病

今年5月29日深夜，一隻果子狸爬上民宅屋頂，嚇壞屋主一家五口。（圖民眾提供）

今年5月29日深夜，一隻果子狸爬上民宅屋頂，嚇壞屋主一家五口。（圖民眾提供）

2024/06/02 20:59

〔記者張聰秋／彰化報導〕慘了！彰化市區近日頻現果子狸，民眾地緣推測可能是同一隻夜襲民宅。上月29日深夜，有民眾在彰化警察總局商圈的巷弄透天厝社區發現一隻果子狸，昨晚再次出現於中正路2段，距離上次地點不到400公尺，居民擔心狂犬病威脅，呼籲縣府相關單位主動處理，避免市區果子狸帶來安全隱患。

臉書「彰化人大小事」出現一則貼文引發網友熱議，提醒家長注意果子狸出沒，以免被咬傷。有網友聲援果子狸，認為牠不會主動攻擊人，只有在被抓時才會咬人；另有網友擔心果子狸攜帶狂犬病，建議報警處理。還有網友在筆戰中感到委屈，好心提醒卻被罵。

聲援網友的論調，「牠沒事不會咬人，不要危言聳聽！除非你伸手去抓牠，不然牠幹嘛咬你，牠跑都來不及了，不要誤導…」、「牠絕對比你還怕！」、「 看到外來種（貓、狗…）沒在意，反而看到本土原生物種會格外注目…」、「分享野生動物的活動是好事，但恐慌就不必了，只是少見並非危險…」、「不要變車下亡魂了…」、「果子狸莫名被車撞才可憐吧！」

恐懼的聲浪更多，網友說，「好扯」、「被咬一口不得了，深怕狂犬病…」、「希望牠能遠離路邊」、「我家旁邊的樹圍看過幾次，前兩個月還看到一對爬電線，一開始還想說現在的貓怎麼那麼厲害，近看才發現是果子狸…」、「直接去旁邊的警察局報案…」、「小心抓到，有狂犬病…」

居民希望農業處或動防所能主動誘捕果子狸，避免市區居民心驚膽跳。5天前附近民宅也曾目擊果子狸在陽台後方遮雨棚活動，嚇壞一家5口，懷疑可能是民眾飼養後放生所致，呼籲果子狸應讓牠回歸林區生活。

彰化市區近來頻頻出現果子狸，讓居民人心惶惶。5月29日晚間，一隻果子狸闖入彰化縣警察局附近民宅，5天後又在警局旁現蹤。（圖民眾提供）

彰化市區近來頻頻出現果子狸，讓居民人心惶惶。5月29日晚間，一隻果子狸闖入彰化縣警察局附近民宅，5天後又在警局旁現蹤。（圖民眾提供）

果子狸現身彰化警察總局旁的中正路2段路邊，讓居民憂心不已，貼文引來網友聲援和害怕被咬的筆戰。（圖擷取臉書「彰化人大小事」）

果子狸現身彰化警察總局旁的中正路2段路邊，讓居民憂心不已，貼文引來網友聲援和害怕被咬的筆戰。（圖擷取臉書「彰化人大小事」）

網友留言熱烈，聲援和擔憂的聲音交織。（圖擷取臉書「彰化人大小事」）

網友留言熱烈，聲援和擔憂的聲音交織。（圖擷取臉書「彰化人大小事」）

網友留言熱烈，聲援和擔憂的聲音交織。（圖擷取臉書「彰化人大小事」）

網友留言熱烈，聲援和擔憂的聲音交織。（圖擷取臉書「彰化人大小事」）

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