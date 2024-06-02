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舊衣回收去哪了？ 彰化花353萬元還「垃圾債」

許多民眾將舊衣物投放在回收箱內，但由於回收商無法有效處理，這些舊衣物常常堆積如山。（記者張聰秋攝）

許多民眾將舊衣物投放在回收箱內，但由於回收商無法有效處理，這些舊衣物常常堆積如山。（記者張聰秋攝）

2024/06/02 17:42

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣為解決舊衣回收難題，推出「廢棄生物質物料和固體再生燃料（SRF）等物料資源循環計畫」將舊衣物轉化為替代燃料，減少垃圾處理壓力，同時推行「舊衣回收月」，鼓勵民眾參與，並加強垃圾破袋檢查，減少焚化廠負荷，邁向資源循環經濟。

該計畫總經費353萬元，旨在將舊衣、棉被、枕頭、絨毛娃娃以及塑膠薄片等回收商不願意處理的物品，交給得標的科技業者精煉抽絲，再造粒擠壓成細細一條的固體再生燃料，然後交給鍋爐業者，作為取代煤炭等傳統燃料，減少垃圾處理壓力和空氣污染，讓回收資源極大化。

COVID-19疫情前，絕大多數的舊衣回收由回收商整理後再轉賣到落後國家，疫情後國際運費大幅上漲，回收商的利潤變薄，導致回收價格暴跌，許多舊衣物無處可去，使得民眾不得不把舊衣當垃圾丟棄。

環保局發現舊衣變「垃圾債」的現象，上個月（5月）首度推出「舊衣回收月」活動，集滿10件兌換環保洗衣精，民眾參與意外踴躍，26鄉鎮市公所清潔隊陸續跟進，甚至有9個鄉鎮市公所擴大舊衣回收項目，內衣褲、棉被、枕頭、布偶、包包、鞋子等只要能抽絲的物品都收，透過全面回收減少垃圾量。環保局統計，這9個鄉鎮市公所平均垃圾減量近4％，成效浮現。

去年（2023）彰化縣重啟溪州焚化廠落地檢查，發現1袋垃圾包中含有資源回收物達15件以上或廚餘50%以上，立即全車退回重新分類，並記點要求清潔隊至焚化廠接受教育訓練，公所清潔隊不得不落實垃圾破袋檢查，去年垃圾因此減少超過5000公噸，相當於1000台以上的垃圾車量。

今年從下個月（7月）開始，規定加嚴，清潔車到焚化廠隨機破袋檢查，若發現1車檢出超過12個可回收資源物就整車退運。希望透過這項機制，減少不需進焚化廠的垃圾量，提高可做為SRF的回收量，逐步邁向2050淨零排放的終極目標。

彰化縣的舊衣回收箱標註了可回收物品的種類，鼓勵民眾積極參與回收，響應舊衣回收再利用的環保政策。（記者張聰秋攝）

彰化縣的舊衣回收箱標註了可回收物品的種類，鼓勵民眾積極參與回收，響應舊衣回收再利用的環保政策。（記者張聰秋攝）

除了舊衣物，塑膠薄片等也是回收商不願意回收的物品之一。（記者張聰秋攝）

除了舊衣物，塑膠薄片等也是回收商不願意回收的物品之一。（記者張聰秋攝）

除了舊衣物外，回收的棉被和枕頭等纖維物品也可以製成固體再生燃料，提供給鍋爐業者使用。（記者張聰秋攝）

除了舊衣物外，回收的棉被和枕頭等纖維物品也可以製成固體再生燃料，提供給鍋爐業者使用。（記者張聰秋攝）

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