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伸港福安宮媽祖暨新港十八庄聯合安營 上千信眾冒雨遶境

伸港福安宮今天舉辦福安宮媽祖暨新港十八庄聯合安營活動，活動在點燃起馬炮後盛大展開。（記者湯世名攝）

伸港福安宮今天舉辦福安宮媽祖暨新港十八庄聯合安營活動，活動在點燃起馬炮後盛大展開。（記者湯世名攝）

2024/06/02 17:23

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣伸港福安宮今天（2日）舉辦福安宮媽祖暨新港十八庄聯合安營活動，活動為串聯十八庄，藉由媽祖信仰透過活動來做為彼此連結情感的重要慶典，今天有上千名信徒冒雨參加這場盛會，除了展現高度文化認同感外，還展現伸港人世代相承的精神價值觀。

聯合安營活動有縣長王惠美、福安宮主任委員曾添進、值年爐主柯丁財、縣議員賴清美等人與會，王惠美感謝大家對福安宮及十八庄的支持，冒雨來參加福安宮天上聖母暨新港十八庄聯合安營遶境慶典，也感謝福安宮主委曾添進帶領所有委員及執事人員，辛苦準備的聯合安營活動。

王惠美指出，伸港福安宮1年當中有兩次重要的祭典，第1次是農曆4月的「安營遶境」，第2次是農曆11月的「收兵、送聖大爐」。福安宮的「大營」一共有12個，涵蓋伸港鄉及和美鎮湖內里，這些就是伸港福安宮的祭祀範圍，感謝十八庄的居民熱情參與，在起駕典禮後，進行一整天徒步遶境，祈求風調雨順、合境平安。

今年福安宮還有一項重要的工作就是12月22日舉行媽祖入火安座大典，聖母殿在2015年發生祝融之災，2018年重建工程動工，這段期間全國信眾陸續都以捐款來表達支持，今年終於竣工落成，再現風華，發揚媽祖情。

伸港福安宮今天舉辦福安宮媽祖暨新港十八庄聯合安營活動，大批信眾冒雨參加這場盛會。（記者湯世名攝）

伸港福安宮今天舉辦福安宮媽祖暨新港十八庄聯合安營活動，大批信眾冒雨參加這場盛會。（記者湯世名攝）

伸港福安宮今天舉辦福安宮媽祖暨新港十八庄聯合安營活動，大批信眾冒雨參加，場面盛大。（記者湯世名攝）

伸港福安宮今天舉辦福安宮媽祖暨新港十八庄聯合安營活動，大批信眾冒雨參加，場面盛大。（記者湯世名攝）

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