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「施肥插秧機」減碳生力軍 插秧結合施肥完全保留肥效

這部插秧機兼有施肥的功能，符合農業節能減碳的標準。（記者顏宏駿攝）

這部插秧機兼有施肥的功能，符合農業節能減碳的標準。（記者顏宏駿攝）

2024/04/02 18:47

〔記者顏宏駿／彰化報導〕又到一期稻作播種的季節，稻農取得秧苗後交由代耕團隊用插秧機播種，而在插秧之後約15天就要再施灑基肥。現在有業者從日本引進「施肥插秧機」，把插秧和施肥作業結合在一起，肥料粒透過插秧機深入土壤，完全保住肥料效益。

今天農糧署在明道大學有機農場舉辦「碳匯農機補助觀摩說明會」，現場展示近20多款符合節能、減碳標準，均可獲得政府補助的大小農機，其中施肥插秧機特別受到與會農民的關注。

農業部農糧署農業資源組組長黃俊欽說，台灣種植面積最廣的農作是稻米，若工法改善，稻農具有極高的減碳潛力，政府透過「農機補助」來引導農民，補助的農機必須符合具碳匯效益、農業減碳、碳增匯和綠循環的標準，例如有些稻田失去水平而增加抽水頻率，這時就需要雷射自動整平器、動力旋轉耙、翻土彈簧耙…等機具來改善，而這些機具都可獲得補助。

黃俊欽還說，碳匯補助的農機項目多款，其中「施肥插秧機」是農民較不熟悉，這種插秧機把插秧和施肥結合。傳統慣行農法的肥料，經過日曬雨淋，肥效流失約7成，如果在插秧時把肥料粒同時深插入土壤，就能完全保留肥效。

中升農機營業部副理蘇照文說，他們去年首度從日本引進「施肥插秧機」，在東部和中部選擇約20公頃試種，產量與一般慣行農法差不多，農民可以省工，符合農業減碳的趨勢。

他說，一般農法在插秧後約20天才施基肥，所以他們施用的肥料表面有包覆層，包覆層會隨時間融解，在10多天後釋放出肥份。這部施肥插秧機也可即時檢測土壤的肥沃度，透過即時離子檢測，控制肥料粒施灑的數量。一般市面上全新進口的插秧機一部要價約100萬元，施肥插秧機則要150萬元，因符合碳匯標準，可獲政府補助。

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