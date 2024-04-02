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彰縣人口「逃亡潮」月月直線下滑 最新數字密碼出爐

近2年來，彰化縣人口已經掉了超過1個線西鄉人口，今年開始，人口數字就像打了滑，月月直線下滑，每個月都比去年同期少了好幾千人。到了3月底，總人口數只剩下123萬5255人，較去年同期少了將近9千人。（圖由縣府提供）

近2年來，彰化縣人口已經掉了超過1個線西鄉人口，今年開始，人口數字就像打了滑，月月直線下滑，每個月都比去年同期少了好幾千人。到了3月底，總人口數只剩下123萬5255人，較去年同期少了將近9千人。（圖由縣府提供）

2024/04/02 16:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕這不是電影，是真實的人口故事！從今年開始，彰化縣的人口數字就像打了滑，月月直線下滑，每個月都比去年同期少了好幾千人。到了3月底，總人口數只剩下123萬5255人，較去年同期少了將近9千人，這股人口流失的「逃亡潮」及「生不如死」的情況，尚未停歇，以此速度預期今年7月人口總數將下探122萬人。

縣府民政處公布數據顯示，今年1至3月對比去年同期，今年1月掉了8064人、2月再掉8484人、3月又滑落889人，月月都減少，流失的速度還加快中。近2年來（2022至2024）狂掉1萬7千多人，超過一個線西鄉的人口數。

不少民眾說，除了「遷出大於遷入」的情況仍嚴重，人口都遷移到外縣市，主要被台中吸走了，且「生不如死」出生比死亡少，年輕人不生、老年人自然老去，人口呈倒金字塔發展，造成勞動人口銳減，影響經濟層面甚劇。

針對人口的持續減少且多數被台中吸走，民政處表示，人口減少已是各縣市共同面臨的問題，近幾年來彰化縣人口數減少比率算是中段班，非減少最多的縣市；且人口老化及少子化也是當前重要課題，近年來出生人口數的減少及老年人口死亡數上升，也是人口減少的重要因素。

民政處指出，彰化縣與台中市僅一水之隔，由於公路及鐵路交通便利，加上台中市升格後財政優渥及台中高鐵站緊臨彰化，有關人民就業、生活、就學等一向往來頻繁，多數遷往台中市，憲法賦予人民有居住及遷徙之自由，縣府也積極想要改變，從中友百貨彰化店開發建設、從推動青年職場實習創薪加倍領獎勵計畫、從改造觀光空間吸引遊客消費，從各個層面打造宜居環境，期待能讓年輕人口願意留在彰化。

彰化縣人口流失未停歇，今年1至3月對比去年同期，今年1月掉了8064人、2月再掉8484人、3月又滑落889人，月月都減少，流失的速度還加快中。（圖由縣府提供）

彰化縣人口流失未停歇，今年1至3月對比去年同期，今年1月掉了8064人、2月再掉8484人、3月又滑落889人，月月都減少，流失的速度還加快中。（圖由縣府提供）

彰化的人口結構快要變成倒金字塔了，這對當地的勞動市場和經濟發展可是大問題！彰化縣政府沒有坐以待斃，積極改造旅遊景點，提升生活品質，希望留住年輕人口。（圖由縣府提供）

彰化的人口結構快要變成倒金字塔了，這對當地的勞動市場和經濟發展可是大問題！彰化縣政府沒有坐以待斃，積極改造旅遊景點，提升生活品質，希望留住年輕人口。（圖由縣府提供）

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