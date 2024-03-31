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彰化學校午餐禁用辣椒、咖哩粉至4/7 再滾動式修正

彰化縣衛生局近一週內稽查了21家粿仔條加工食品工廠，加強食安把關。（圖衛生局提供）

彰化縣衛生局近一週內稽查了21家粿仔條加工食品工廠，加強食安把關。（圖衛生局提供）

2024/03/31 21:37

〔記者張聰秋／彰化報導〕針對先前爆出進口中國蘇丹紅的食安風暴案，再到最近還在延燒的寶林茶室食物中毒案，讓人對加工食品的安全性提高警覺。為了維護民眾的健康，彰化縣政府今天宣布，學校午餐暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等調味料的政策，將暫緩使用到4月7日，並會滾動式修正，同時加強稽查餐飲業及粄條（粿仔條）加工製造場所。

連日來，衛生局啟動粿仔條製造業及餐飲業加強查核輔導專案，上週共完成查核21家，稽查重點包括原料來源、驗收及倉儲管理、作業場所環境及製程流程衛生，以及作業期間高風險產品的管控。

近一週內，衛生局已完成對21家業者的查核，稽查的焦點集中在原料來源、驗收和倉儲管理、作業場所環境、製程流程的衛生，以及高風險產品的管控等多個關鍵環節。

衛生局引用農業部農糧署的信息指出，產生「米酵菌酸」的唐菖蒲伯克氏菌，其危害型態僅限於「椰毒亞型」。而在台灣環境中自然存在的菌種，並不會產生該毒素。不過，一旦食品在進口後的加工過程中，遭遇不良衛生環境、加工流程或是貯存條件，特別是在溫暖、濕潤且微鹼性的條件下，就可能導致米酵菌酸的產生，進而引發中毒事件。

針對此，衛生局不僅加強了業者的自主衛生管理，同時也向民眾提供了七大預防米酵菌酸中毒的原則，包括選購低風險食材、注重食物調理衛生、高風險產品低溫貯運、調整食物組成以及保持環境清潔等，並強調避免自製發酵品和食用過期食品。此外，衛生局也提醒民眾在外用餐時，要特別留意餐飲場所的衛生狀況，以確保食品安全。

針對寶林茶室中毒案，近一週內，彰化縣衛生局已完成對21家業者的查核，稽查的焦點集中在原料來源、驗收和倉儲管理、作業場所環境、製程流程的衛生，以及高風險產品的管控等多個關鍵環節。 （圖衛生局提供）

針對寶林茶室中毒案，近一週內，彰化縣衛生局已完成對21家業者的查核，稽查的焦點集中在原料來源、驗收和倉儲管理、作業場所環境、製程流程的衛生，以及高風險產品的管控等多個關鍵環節。 （圖衛生局提供）

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