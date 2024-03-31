總統套餐成絕響！彰市百年「貓鼠麵」改賣冷凍三寶 還有這3樣
2024/03/31 16:42
〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市陳稜路上有100多年歷史的「貓鼠麵」暫停內用，改賣「冷凍三寶」雞捲、香菇丸、紅麴肉丸，消息傳出引發老饕哀號不捨，老闆娘王明津今天說，實在是人手不足加上要養身子，只好忍痛停止內用，不過他們還有冷凍肉燥、高粱香腸與豬腳，這6樣只要買回家加熱，口感與口味就等同在店內享用一樣，美味不變。
彰化市「貓鼠麵」雞捲、香菇丸、紅麴肉丸是該店鎮店之寶，還有肉燥、高粱香腸與豬腳，這6樣組合成「總統套餐」，總統蔡英文任內曾慕名而來，享用總統套餐讚不絕口。
69歲老闆娘王明津說，他們暫停內用，但應客戶要求仍繼續製作冷凍食品；考量身體健康只好忍痛停止內用，爾後仍有機會讓民眾再度入店內品嘗。他們用最簡便的方法，民眾買回家只要加熱就可以吃。
70歲第三代老闆陳汝權則說，他已經休息一陣子了，民眾看到他都說「怎麼還不開」，他一直在思考怎麼做；之前他做了40多年，前兩代共有60年，他的體力難以承受，對「貓鼠麵」這塊招牌已經有了很好的交代，若把這店交給別人，萬一口感變了難對顧客有交代；雖然不捨，但總要放下有所取捨。
陳汝權說，人力考量難以控制，但就擔心彰化三寶少一味，因此不敢整個店關起來，乾脆賣冷凍食品持續運轉，只是沒有內用；現在人工不好請，大家都在休星期六日，但外地遊客都是在假日來吃，他們人手不足真的難以繼續做。