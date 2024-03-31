乩童矇眼開車300公尺眾人歡呼「神蹟」 網轟︰肇事推給神明？

1名乩童以紅布矇眼開轎車在省道台一線行駛300公尺，最後毫髮無傷的停車，引發圍觀眾人歡呼「神蹟」，警方則強調男子行為已涉嫌觸犯公共危險罪。 （翻攝臉書社會事新聞影音）

2024/03/31 10:38

〔記者湯世名／彰化報導〕神明附體？彰化縣花壇鄉省道台一線30日晚間出現一個驚險場面，1名乩童以紅布矇眼開轎車行駛300公尺，最後毫髮無傷的停車，引發圍觀眾人歡呼「神蹟」，不過影片PO網引發網友狂轟「乩童藉神明附體開車，萬一肇事要推給神明嗎？」警方則強調男子行為已涉嫌觸犯公共危險罪，另將依法開單告發。

臉書社團《社會事新聞影音》PO出一段影片，顯示1輛轎車昨晚7點多在花壇鄉省道台一線中山路行駛300公尺後停到某公司廣場，駕駛竟是1名矇著紅布條開車的乩童，現場眾人拍手歡呼「神蹟」、「大開眼界」。但也有人認為是神明上身，開車出去展現神蹟，回來後才退駕。

影片曝光後引發民眾不一看法，有人認為此行為不足取，還有人直指好險沒撞到人，否則後果不堪設想；另有網友痛批，乩童藉神明附體矇眼開車上路，肇事了要推給神明嗎？

彰化警分局三家派出所長鄭育安表示，這種行為觸犯道交條例第43條危險駕車，可處罰6000元以上、3萬6000元以下罰鍰；此外，矇眼駕車已涉嫌觸犯刑法公共危險罪，警方將通知當事人到案說明，並將全案依法移送彰化地檢署偵辦。

1名乩童以紅布矇眼開轎車在省道台一線行駛300公尺，最後毫髮無傷的停車，引發圍觀眾人歡呼「神蹟」，但被網友砲轟危險駕車。 （翻攝臉書社會事新聞影音）

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