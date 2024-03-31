為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　彰化縣

乩童矇眼開車300公尺眾人歡呼「神蹟」 網轟︰肇事推給神明？

1名乩童以紅布矇眼開轎車在省道台一線行駛300公尺，最後毫髮無傷的停車，引發圍觀眾人歡呼「神蹟」，警方則強調男子行為已涉嫌觸犯公共危險罪。 （翻攝臉書社會事新聞影音）

1名乩童以紅布矇眼開轎車在省道台一線行駛300公尺，最後毫髮無傷的停車，引發圍觀眾人歡呼「神蹟」，警方則強調男子行為已涉嫌觸犯公共危險罪。 （翻攝臉書社會事新聞影音）

2024/03/31 10:38

〔記者湯世名／彰化報導〕神明附體？彰化縣花壇鄉省道台一線30日晚間出現一個驚險場面，1名乩童以紅布矇眼開轎車行駛300公尺，最後毫髮無傷的停車，引發圍觀眾人歡呼「神蹟」，不過影片PO網引發網友狂轟「乩童藉神明附體開車，萬一肇事要推給神明嗎？」警方則強調男子行為已涉嫌觸犯公共危險罪，另將依法開單告發。

臉書社團《社會事新聞影音》PO出一段影片，顯示1輛轎車昨晚7點多在花壇鄉省道台一線中山路行駛300公尺後停到某公司廣場，駕駛竟是1名矇著紅布條開車的乩童，現場眾人拍手歡呼「神蹟」、「大開眼界」。但也有人認為是神明上身，開車出去展現神蹟，回來後才退駕。

影片曝光後引發民眾不一看法，有人認為此行為不足取，還有人直指好險沒撞到人，否則後果不堪設想；另有網友痛批，乩童藉神明附體矇眼開車上路，肇事了要推給神明嗎？

彰化警分局三家派出所長鄭育安表示，這種行為觸犯道交條例第43條危險駕車，可處罰6000元以上、3萬6000元以下罰鍰；此外，矇眼駕車已涉嫌觸犯刑法公共危險罪，警方將通知當事人到案說明，並將全案依法移送彰化地檢署偵辦。

1名乩童以紅布矇眼開轎車在省道台一線行駛300公尺，最後毫髮無傷的停車，引發圍觀眾人歡呼「神蹟」，但被網友砲轟危險駕車。 （翻攝臉書社會事新聞影音）

1名乩童以紅布矇眼開轎車在省道台一線行駛300公尺，最後毫髮無傷的停車，引發圍觀眾人歡呼「神蹟」，但被網友砲轟危險駕車。 （翻攝臉書社會事新聞影音）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
瑪莎拉蒂路口欲左轉又直行 釀後方5車連環撞1人送醫
2024/03/31 09:04

瑪莎拉蒂路口欲左轉又直行 釀後方5車連環撞1人送醫
高雄聯結車情人節撞死女騎士 司機判刑8個月
2024/03/30 21:58

高雄聯結車情人節撞死女騎士 司機判刑8個月
連說10次「不要緊」！阿伯被撞到逆轉敗訴
2024/03/30 20:26

連說10次「不要緊」！阿伯被撞到逆轉敗訴
國道4號2車追撞 前車再撞護欄釀4傷
2024/03/30 18:07

國道4號2車追撞 前車再撞護欄釀4傷
彰化縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播