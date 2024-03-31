誤會大了！彰化虎山巖第一朵金針花現身？園主曝真相

虎山巖園區主要品種「台東七號」金針花。 （資料照）

2024/03/31 09:26

〔記者湯世名／彰化報導〕全國知名的彰化縣花壇鄉虎山巖金針花，大家都在猜今年第1朵花會在什麼時候開花，最近有民眾在虎山巖發現第1朵金針花，興奮的將照片PO網直呼「拍到第1朵」，不過園主看到照片後表示「誤會大了」，並說園區主要的金針花品種是「台東七號」，民眾拍到的是他種在附近的「香水金針花」，可能顏色跟形狀都很像才會被誤認。

今年「虎山巖第1朵金針花何時開？」引發花迷高度關注，目前虎山巖滿山的金針花株仍一片綠油油，最近已出現第一株花苞；參山國家風景區管理處在「趣遊參山」粉專舉辦留言預測第一朵金針花開日期活動，獲得數千名網友留言預測開花日期。參山處多日來巡察從第1朵金針花花苞生長狀況研判，預測4月上旬應該就是開花期。

目前網路留言，猜測4月2日開出第1朵花的民眾最多，其次依序是4月5日~7日，還有人猜到4月9日開花。

最近有民眾在虎山巖園區探訪時，突然發現有1株金針花，興沖沖的拍下PO網「我拍到第1朵金針花了」，引發熱烈討論。

攝影師米諾斯說，民眾拍到的不是「台東七號」金針花，參山處長曹忠猷也表示，經他詢問園主，民眾拍到的是「香水金針花」，而第1朵「台東七號」金針花應該會在清明節連續假期期間開花。

有民眾在虎山巖發現第1朵金針花，不過園主看到照片後表示這是「香水金針花」，不是園區主要品種「台東七號」金針花。 （圖由米諾斯提供）

虎山巖園區主要品種「台東七號」金針花。 （資料照）

虎山巖園區主要品種「台東七號」金針花，第1朵花的花苞已經出現。 （參山處提供）

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