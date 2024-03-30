「我要來台灣找你！」 聽障男陷愛情詐騙 險匯200萬給「香港富家女」

彰化一名顏姓聽障男子，不慎陷入愛情詐騙，一度要匯款200萬給「香港富家女」。（民眾提供）

2024/03/30 23:46

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化顏姓男子患有聽障，平時交友不易，近日透過交友軟體結識自稱住在香港的女子，雙方交談甚歡且曖昧，女子還說「要去台灣找你」，假稱匯款20萬港幣（約81萬新台幣）給顏男，讓顏男以為遇到真愛。後來女子稱急需用錢200萬新台幣，28日劉男趕去銀行匯款，但與銀行員溝通有礙，也讓銀行員覺得可疑於是報警，警方到場後一秒就識破詐騙伎倆，幸運保住顏男的200萬。

員林警方表示，28日接獲中國信託員林分行報稱，有1名聽障民眾，疑似在網路交友遭詐欺集團詐騙，員林派出所立即派員警員江明坤、朱逸修到場協助，透過紙筆詢問，現場初步了解，顏男在網路交友認識一名自稱住在香港，暱稱「劉○玲」的女子，近日有意來台灣找他玩，不過臨時需用錢，要顏男協助。

江、朱兩人繼續以紙筆跟顏男對談，並深入了解，該女子為展現富有身價，表示可以先付旅費20萬港幣給顏男，不過顏男看帳戶並沒發現，女子則又辯稱需48小時才能將匯款轉入，但隔日則哭哭啼啼表示急需用錢，希望顏男先退回20萬港幣，同時加碼協助現金，共約200萬元，後來張男趕到銀行要匯款，幸而被行員發現可疑並報警。

警方表示，當顏男得知是詐騙後彷彿鬆了一口氣，並向警方供稱，曾質疑對方是詐騙，但對方則說，她曾因被詐騙數百萬，最痛恨詐騙，他為此感到同情，沒想到「真心換絕情」，自己也差點被騙，對此感謝警方跟行員及時攔阻，保住重要財產。

警員耐心的透過紙筆跟顏男對談，逐一釐清詐騙始末。（民眾提供）

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