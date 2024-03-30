媽祖好靈？彰化南瑤宮媽祖「潦溪」 跨濁水溪進入彰縣就飄雨

彰化南瑤宮笨港進香，每3年一次最具特色的「三媽愛潦溪」，吸引上萬人參與。（彰化市公所提供）

2024/03/30 16:05

〔記者劉曉欣／彰化報導〕巧合？彰化南瑤宮笨港進香，每3年一次最具特色的「三媽愛潦溪」活動，今天凌晨完成回鑾隊伍跨越濁水溪的壯舉，而「彰化媽」才踏入彰化縣境內不久，彰化就下起春雨，令許多民眾都說「媽祖有靈」。彰化市長、南瑤宮管理人林世賢表示，上萬人「潦溪」感動了媽祖！

林世賢表示，今年報名「潦溪」人數只有3000人，但有太多人都是自動自發來參與，他保守估計有上萬人，一起跟著開基三媽、聖三媽、新三媽與老六媽等神尊的鑾轎橫渡濁水溪，用行動展現對信仰的堅定，深深感動了媽祖。

林世賢指出，今年是「開基三媽」在相隔近百年後，再度橫渡濁水溪，考慮明年將繼續請出「開基三媽」到笨港進香，也計畫續辦「潦溪」。因為彰化南瑤宮進香歷史悠久，起初進香也都是請出「開基三媽」，因為香火鼎盛、進香隊伍龐大，才會分成3組一輪來出門。

由於今年開春以來的雨水少，今天在「彰化媽」凌晨跨越濁水溪進入彰化縣就飄起了雨，不少民眾都認為是媽祖聽到人民與農民求雨的心聲。對此，林世賢表示，上萬人「潦溪」感動了媽祖，而「潦溪」代表洗淨所有不愉快與犯錯，並有遇水則發的賜福之意。

南瑤宮甲辰年笨港進香8天7夜行程，28日在嘉義新港奉天宮完成「會香」隨即回鑾北返，「潦溪」所跨越的濁水溪，是由雲林莿桐饒平村與對岸彰化溪州菜公村的宮廟，共同為回鑾「做水路」，沿著溪床整理出一條較安全安走的路，並且插上火把、旗幟作為標示指引，好讓進香團順利渡過濁水溪。

彰化南瑤宮笨港進香，每3年一次最具特色的「三媽愛潦溪」，吸引上萬人參與。（彰化市公所提供）

彰化南瑤宮笨港進香，每3年一次最具特色的「三媽愛潦溪」，吸引上萬人參與。（彰化市公所提供）

彰化南瑤宮笨港進香，每3年一次最具特色的「三媽愛潦溪」，吸引上萬人參與。（彰化市公所提供）

彰化南瑤宮笨港進香，每3年一次最具特色的「三媽愛潦溪」，吸引上萬人參與。（彰化市公所提供）

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