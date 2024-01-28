好亂！ 彰縣8條大路撤牌直接左轉 掌握3原則錯不了

彰化縣目前已有8條大馬路的局部路口，取消機車強制2段左轉，因非全面取消，造成「一路雙制」騎士霧煞煞，如何判斷能否直接左轉，考驗騎士靈敏反應。（記者張聰秋攝）

2024/01/28 14:08

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣現在已有8條道路局部取消機車強制兩段左轉，因非全面取消，出現「一路雙制」的現象，搞得騎士「灰煞煞」，對此，警方呼籲用路人掌握3原則，3車道路口或內側車道設「禁行機車」標誌或標線，就一定兩段左轉，沒懸掛「機慢車兩段左轉」指示牌的路口，騎士可直接左轉，也可由待轉區左轉。

8條道路各是歸縣道的員林大道、萬年路、柳橋路、彰美路、彰鹿路，以及歸省道的台1線中山路（彰化市區）、台19線彰水路（彰化市及秀水鄉）、台17線芳苑鄉路段，取消強制兩段的路口，縣府和交通部公路局中區養護工程分局彰化工務段，已經拆掉「機慢車兩段左轉」標誌或藍色圓圈指示機車2段左轉的標誌。

如何判定需不需要兩段式左轉？彰化縣警察局交通隊表示，依照「道路交通安全規則」規定，機車行駛至交岔路口，要轉彎時，應依標誌或標線之規定行駛，無標誌或標線者時，內側車道設有禁行機車標誌或標線者，應依兩段方式進行左轉，在3快車道以上單行道道路，行駛於右側車道或慢車道者，應以兩段方式進行左轉彎，也就是說，內側車道有禁行機車字樣，或是有機車兩段式左轉指示牌，騎士就要進行兩段式左轉。

若是在只有機車待轉格，而沒有機車兩段式左轉指示牌的路口，機車騎士可自行選擇要直接左轉或是停到待轉格再通行。

縣議員吳韋達說，「天龍國的高官，不騎摩托車，無法體驗騎士的痛苦！」一條路同時要觀察路口車況，留意號誌標誌，以及路面標示（禁行機車）等，數秒內必須知道到底可不可以直接左轉，考驗騎士的判斷力、敏銳度與反應速度，也難怪違規情況高。

吳韋達建議，轉彎路口的用路權應該以行車方向區分，而不是以車種限制，舉例來說，騎士打左轉方向燈，跟著前方要左轉的車輛順順地過去，要左轉的機車就不用刻意再從內車道切到外車道，再到對向待轉區，中途刻意由內而外切出去，增加車輛的衝突點，進而提高追撞風險，應該學國外經驗用車行方向為基準。

近3年彰化縣警方取締機車兩段式左轉違規件數，2021年取締2萬4321件，2022年取締2萬6841件，2023年取締2萬6213件，取締件數未減反增，引發騎士爭取合理用路權的問題。彰化監理站去年裁罰2萬5000多件未兩段左轉，違規地點遍及全台各地，突顯強制機車兩段左轉高違規率，政策有其改善的空間。

彰化縣現在已有8條縣道、省道局部取消機車強制兩段左轉，由於非全面取消，出現「一路雙制」的現象。圖為員林大道。（記者張聰秋攝）

圖為彰化市區的中山路與中央路口，該路口仍然維持強制兩段左轉。（記者張聰秋攝）

依照「道路交通安全規則」規定，機車行駛至交岔路口，要轉彎時，應依標誌或標線之規定行駛，號誌桿上懸掛兩段左轉指示牌一定要兩段左轉。（記者張聰秋攝）

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