「龍貓巴士」出沒彰化 勵志中學接送弱勢家庭春節懇親

彰化勵志中學舉辦春節家屬懇親活動，矯正少年看到久未謀面的親人，忍不住與家人相擁而泣。（勵志中學提供）

2024/01/26 16:57

〔記者陳冠備／彰化報導〕每逢佳節倍思親，彰化勵志中學於1月25日、26日舉辦春節家屬面對面懇親活動，可是有矯正少年因經濟、交通等因素，家人無法參與，為此校方啟動「勵志龍貓巴士」專案，前往雲林偏鄉等地接送家屬至會場，許多矯正少年看到久未謀面的親人時，忍不住與家人相擁而泣。

勵志中學校長林家如表示，每年農曆春節前夕，學校都會舉行懇親活動，兩天活動共計300多名家屬參加，不過有十多名家屬，因年長、經濟等因素，無法自駕前往，因此勵志中學責成輔導老師接送，或補助搭乘計程車到會場，順利讓學生與家長們共享天倫。

林家如說，其實有少數矯正少年因家庭經濟弱勢，或是面臨父母雙亡、斷絕關係等因素，許久都沒家人來探望，小志（化名）就是其中之一，校方逐一了解溝通後，並聯繫相關親人，同時啟動「勵志龍貓巴士」專案，至雲林、台中太平等偏鄉，將其親人載至會場，完成學生渴望見到家人的心願，有人因此哭到久久無法自已，場面感人。

林家如指出，懇親活動是矯正學校非常特別也極為重要的活動，藉由活動串聯學生、家人彼此間的愛與關懷，讓學生得以近距離與家屬互動，一解思鄉情緒，不僅撫慰少年的身心，增進親情交流，亦有助於家庭和諧，有了家人的支持，促使這群迷途少年有了改變的勇氣。

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