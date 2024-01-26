注意！彰化縣3路段省道撤牌了 開放機車直接左轉

彰化工務段開放台1線、台19線、台17線的38個路口可直接左轉，工務段已拆除「機慢車兩段左轉」標誌牌面。（記者張聰秋攝）

2024/01/26 16:45

〔記者張聰秋／彰化報導〕為還給騎士合理的用路權，交通部公路局中區養護工程分局彰化工務段管轄的彰化縣省道，開放台1線、台19線、台17線共3條道路局部38個路口可直接左轉。騎士分辨的準則，依紅綠燈號誌有無懸掛「機慢車兩段左轉」標誌，無掛該標誌，代表機車可直接左轉，也可選擇由待轉區左轉。

彰化工務段表示，取消強制兩段左轉的路段，主要位在彰化市區的台1線中山路，其次為台19線彰水路（彰化市及秀水鄉），少部分在台17線芳苑鄉路面重鋪路段，後續逐步開放台14線彰南路，工務段已拆除紅綠燈號誌桿上的「機慢車兩段左轉」標誌，塗掉車道內側「禁行機車」的字樣，僅留待轉區格，騎士可依騎乘習慣和當時車況，機動選擇直接左轉，也可先騎到待轉區再通行。

工務段強調，3條道路都是局部取消強制兩段左轉，非整條路，也就是說，路口沒有掛強制兩段左轉標誌，機車可直接與汽車車流一起左轉，不用再到對向的待轉區停等，原本路口劃設的左轉停等待轉區格繼續保留，方便年長者或習慣2段左轉的騎士，先騎到對向待轉區，等綠燈亮了再通行。

為何不要整條路開放？彰化工務段指出，牽扯太多的路權和交通政策，同時須顧及車況和交通複雜度，只好彈性開放，沒有掛「機慢車兩段左轉」標誌牌面，就是沒有強制一定要兩段式，騎士可以自行選擇。

記者實地走訪局部取消路段，從中山路2段國泰人壽彰化服務中心，到中山路2段與曉陽路口玉山銀行，800公尺距離有11處紅綠燈口，當中3處路口取消強制兩段左轉，號誌桿已無「機慢車兩段左轉」牌面，正常機車可以直接左轉，不過，絕大多數的騎士還是會到待轉區停等，等綠燈亮了再通行。

縣府上班的王小姐說，中山路車流太多，紅綠燈間距不長，前一個路口強制兩段左轉，下個路口可以直接左轉也可待轉，太複雜了會錯亂，乾脆都兩段左轉。

去年下半年起，縣府交通處取消5條縣道馬路強制機車兩段式左轉，員林大道、萬年路、柳橋路、彰美路、彰鹿路，同樣拆掉「機慢車兩段左轉」標誌，或藍色圓圈指示機車2段左轉的標誌，並保留待轉區。

紅綠燈號誌若無懸掛「機慢車兩段左轉」標誌，機車可直接左轉。 （記者張聰秋攝）

彰化市中山路2段與華山路口，開放機車直接左轉，絕大多數騎士依然習慣2段左轉。（記者張聰秋攝）

彰化市中山路2段與華山路口，開放機車直接左轉，但待轉區格子仍保留。（記者張聰秋攝）

多數騎士習慣從待轉區停等綠燈再通行。（記者張聰秋攝）

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