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彰化塭仔漁港烏金新船入港「擲吉」 麻糬、糖果接免驚！

彰化縣抓烏魚冠軍黃超群的新船啟航進入塭仔漁港，船員拋下糖果、麻糬，民眾出動雨傘與籃子來接。（記者劉曉欣攝）

彰化縣抓烏魚冠軍黃超群的新船啟航進入塭仔漁港，船員拋下糖果、麻糬，民眾出動雨傘與籃子來接。（記者劉曉欣攝）

2024/01/26 14:31

〔記者劉曉欣／彰化報導〕新船入港！彰化縣抓烏魚冠軍漁民黃超群，斥資3200萬元購買新船，今天新船啟航入港，依循傳統舉辦新船「擲吉」儀式，船主與船員從新船拋下1公噸的麻糬、糖果與包子，民眾出動雨傘、籃子來接天上掉下來的禮物！黃超群說，新船不只抓魚，還將兼做綠能運輸工作船！

抓烏魚高手黃超群斥資千萬購買「泓泉168號」新船今天啟航，船主父親黃智仁說，新船入港要由舊船帶領入港，就好像嫁娶一樣，當新船停靠岸邊，就要舉辦「擲吉」儀式，船主與船員會從新船拋下麻糬、糖果與包子，岸上民眾出動雨傘、籃子來接，象徵漁船將會滿載而歸，由於麻糬的台語發音有「吉」的諧音，拿到糖果、麻糬，也是沾喜氣、接福氣！

黃超群表示，這艘新船入港是塭仔漁港的大事，因為距離上次有新船入港已有12年之久，這也是他從事漁業20年期盼已久的願望。因為，他從小就不愛念書，國中畢業就跟父親說他不要升學，他要「討海」，他就跟著父親出海學習抓魚，後來才自立門戶。

黃超群指出，這幾年因為運氣很好，抓到大筆烏魚，靠著烏金入帳，終於實現買新船的心願。原本有7艘漁船，新船入港後，他就有8艘漁船。新船不只是漁船，也符合運輸、娛樂功能，在抓魚之外，還將配合政府發展綠能，作為離岸風電的運輸工作船。

黃超群的父親黃智仁指出，兒子近來抓烏魚成績很好，兒子是塭仔漁港第一名，身為爸爸的他則是第二名，父子倆去年大約抓了2萬多尾烏魚，兒子在全台灣排名第5名，看到兒子買新船，他也與有榮焉。

彰化塭仔漁港抓烏魚高手的黃超群新船入港，由舊漁船帶領入港。（記者劉曉欣攝）

彰化塭仔漁港抓烏魚高手的黃超群新船入港，由舊漁船帶領入港。（記者劉曉欣攝）

彰化抓烏魚冠軍黃超群購買新船，也是塭仔漁港睽違12年的新船。（記者劉曉欣攝）

彰化抓烏魚冠軍黃超群購買新船，也是塭仔漁港睽違12年的新船。（記者劉曉欣攝）

彰化縣抓烏魚冠軍黃超群的新船啟航進入塭仔漁港，船員拋下糖果、麻糬，民眾出動雨傘與籃子來接。（記者劉曉欣攝）

彰化縣抓烏魚冠軍黃超群的新船啟航進入塭仔漁港，船員拋下糖果、麻糬，民眾出動雨傘與籃子來接。（記者劉曉欣攝）

彰化縣抓烏魚冠軍黃超群的新船啟航進入塭仔漁港，船員拋下糖果、麻糬，民眾出動雨傘與籃子來接。（記者劉曉欣攝）

彰化縣抓烏魚冠軍黃超群的新船啟航進入塭仔漁港，船員拋下糖果、麻糬，民眾出動雨傘與籃子來接。（記者劉曉欣攝）

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