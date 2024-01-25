提前領紅包！彰化市6000元春節敬老錢發出 近3萬人快查帳

彰化市公所今現場發送春節敬老金，工作人員清點鈔票，6000元一份交叉堆疊，再一份一份裝入紅包袋，運鈔與數錢耗時又費力。（記者張聰秋攝）

2024/01/25 14:58

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市公所為落實老人社會福利政策，1997年起開始發放春節敬老禮金，並在年前完成發放，總金額高達1億7443萬8000元，大前天（23日）公所已完成轉帳，今天完成現場發送，今年符合資格的長輩共計2萬9073人受惠，全都提前領到「祥龍獻瑞」的大紅包。

今年的受惠人數與金額雙雙刷新27年來新高，近7成3轉帳、2成7有8007人依然要領現金，現鈔總額4800多萬元金額龐大，運鈔、點鈔警方全程護送，過程平順圓滿。

市公所從1997年開始發放70歲以上長者春節敬老金，每人5000元，2010年調增為6000元，2013年改採浮動機制，市庫自有財源超過10億元發6000元，低於10億元以下發5000元，隔了2年在2015年，市公所向代表會提案修正通過，市庫達到9億6000元就發放6000元。這項修改從2016年持續實施至今。

市長林世賢表示，他任內連續5年，每年市庫財政都超過9億6000萬元，來自縣府統籌分配稅、土地稅、房屋稅、遺產稅、行政規費等稅課相關收入，再加上路邊停車、停車場收費、納骨塔與殯儀館，還有綠能發電，未來還會有中友百貨彰化館開發收入可期，以及彰化生命園區開發案，這些大建設保守保計可為市庫帶來源源不絕的現金流，進帳金額可觀，但生命園區須尊重地方居民的意見，市公所會繼續再跟市民溝通協調。

運鈔、數鈔和點鈔並裝入紅包袋，警方全程護送。（記者張聰秋攝）

工作人員集結在彰化生活藝文館進行點鈔和裝鈔，完成後由專人送達各里辦公室或指定發送地點。（記者張聰秋攝）

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