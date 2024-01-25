寒流來不撐了！「赤腳善人 」賴士田終於穿鞋了

人稱「赤腳善人」的賴士田，今年寒流來襲終於穿上拖鞋，並到彰化家扶中心捐助15萬元善款。（記者劉曉欣攝）

2024/01/25 13:09

〔記者劉曉欣／彰化報導〕不撐了！人稱「赤腳善人」的賴士田，47年來都打赤腳，今天到彰化家扶中心捐助15萬元善款，終於穿上了拖鞋。賴士田表示，2016年的霸王級寒流，他照樣不穿鞋，但因為今年77歲了，面對這波最低溫度10度的寒流，決定穿上拖鞋出門，因為年紀比較大了，「自己的健康要自己顧」！

賴士田說，他在台中大肚長大，後來才搬到彰化花壇，因為花壇早年是拖鞋生產重鎮，他退伍後就開始跟著做拖鞋生意，30歲結婚後就開始不穿鞋，無論春夏秋冬都直接打赤腳，別人問他為何不穿鞋，他都會笑著說，他都穿「真皮」的鞋子。

賴士田表示，他超級喜歡打赤腳，就算夏天走在火燙的柏油路上，或是冬天寒流報到，他還是不以為意，就讓雙腳直接感受冷暖。包括8年前的霸王級寒流，別人都是全身包緊緊，他照樣不怕冷，仍是打赤腳，以赤腳為樂。

不過，這幾天的寒流來襲，賴士田終於穿上了拖鞋出門，他笑著說，因為自己的年紀大了，「自己的健康自己顧」，鞋子該穿就穿，把自己顧好比較實在。賴士田表示，他上次穿鞋子是去總統府領獎，因為不穿鞋子無法進入總統府，那次他穿涼鞋，而他就算去彰化縣政府領獎，或是到各鄉鎮公所、社團捐錢捐物資，在今年以前都是打赤腳。

賴士田從鞋廠老闆到退休，一輩子省吃儉用，開始做善事是因為有次見到婦人在丈夫過世後生活艱難，讓他開啟行善之心，多年來以佛堂「八德堂」為名來捐錢、捐物資，善款除了自己的奉獻以外，還有佛堂信眾的香火錢，數十年來已捐助營養午餐、圖書館與弱勢團體上千萬元，去年捐助彰化家扶中心12萬元，今年再加碼捐15萬元。賴士田說，希望能夠有更多的能力，繼續幫助更多的人。

人稱「赤腳善人」的賴士田，今年寒流來襲終於穿上拖鞋，並到彰化家扶中心捐助15萬元善款。（記者劉曉欣攝）

彰化家扶中心學童感謝「赤腳善人」賴士田（圖後排左三）捐助15萬元善款。（記者劉曉欣攝）

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