彰化南瑤宮除夕路跑迎頭香停辦2年 林世賢：工程期安全第一

彰化市南瑤宮「除夕路跑迎頭香」活動從廟前廣場出發，今年龍年因為廟前廣場改為修復工程期間作為臨時行宮場所，市公所考量安全和空間，決定停辦，明年工程仍進行也會停，至少連停2年。（圖彰化市公所提供）

2024/01/25 11:43

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市南瑤宮「除夕路跑迎頭香」活動相當知名，2020年把實施多年但隱藏高危險性的插香搶頭香儀式改為路跑，同樣受歡迎，吸引跑步高手躍躍欲試，不過，今年由於南瑤宮進行整修，廟前廣場作為寺廟臨時行宮之處，能辦活動的空間沒有了，市公所決定今年停辦。市長林世賢說，2年工程期，安全第一，施工期間都不會辦，至少今年不辦，明年也不會辦，等工程竣工再恢復。

縣定古蹟南瑤宮香火鼎盛，信徒遍及全台，管理單位彰化市公所從2011年開始舉辦「插頭香祈福」，年年吸引大批民眾較勁搶頭香拿獎金，除夕當晚熱鬧滾滾，不過，活動經常因為參加者衝撞推擠，跌倒受傷，甚至爆發肢體衝突，負面意外惹議，市公所因此從2020年改變內容與名稱，名稱改為「路跑迎頭香」活動，從指定地點跑回南瑤宮，比速度和體力拿獎金，2022年由於疫情嚴重停辦一年，在疫情較為緩和之後，去年恢復路跑。

林世賢說，南瑤宮目前整修中，施工期間用臨時行宮讓友宮、信眾參香祭拜，參拜路線由中山路旁牌樓進入，參拜後由旁側出口或牌樓離開，臨時行宮所在之處就是廟前廣場，已無適當的空間可再舉辦路跑，迎頭香活動只好取消。

南瑤宮修復工程分為兩期，第1期工程經費6500餘萬元，預定2年完工，工程項目包括主結構補強和木作、屋面、地坪等修復，目的是為保存南瑤宮的歷史價值和文化特色，並提升廟宇安全性和功能性。

彩繪列為二期修復工程，須由文化部審核通過，依一般文資審查時程及工程招標作業進度估算，彩繪修復從規劃設計到施工完成，須費時3至4年，修復完工能讓老廟展現新風華。

南瑤宮目前整修中，施工期間用臨時行宮讓友宮、信眾參香祭拜，參拜路線由中山路旁牌樓進入，參拜後由旁側出口或牌樓離開。（圖市公所提供）

彰化市南瑤宮目前整修中，廟前廣場作為臨時行宮之所，已無合適空間再辦除夕路跑迎頭香活動，市公所決定施工期間停辦路跑活動，今年、明年都會停辦。（圖市公所提供）

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