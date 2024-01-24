麥擱卡啊！彰市除夕路跑迎頭香詢問電話爆表 公所曝取消原因

彰化市南瑤宮除夕路跑迎頭香活動年年報名秒殺，今年則因南瑤宮修繕路跑取消，讓想一顯身手的民眾大失所望。 （資料照，彰化市公所提供）

2024/01/24 22:27

〔記者湯世名／彰化報導〕麥擱卡啊！彰化市南瑤宮除夕路跑迎頭香活動年年報名秒殺，今年農曆春節將屆，各路好手躍躍欲試，紛紛打電話到市公所寺廟室要報名，詢問電話爆表，公所人員電話接到手軟，但寺廟室人員指出，今年因南瑤宮修繕，路跑迎頭香因而取消，讓詢問的民眾大失所望，不過儘管路跑活動取消，市公所準備不少過年精彩節目，一樣要讓民眾歡樂過好年。

年年報名秒殺的彰化市南瑤宮農曆除夕路跑迎頭香活動，去年有多達250人報名參加，於農曆除夕晚間盛大舉辦。路跑活動分為男、女2組，各組第1名獎金高達8888元，第2名6666元、第3名5168元。去年還首度增加最佳造型獎，前5名可獲2000元及媽祖發財錢母。

由於往年前3名獎金都相當誘人，因此今年元月以來就有不少民眾打電話到彰化市公所寺廟室詢問要報名路跑迎頭香，卻得知因南瑤宮正在修繕工程，因此今年活動取消，都相當失望，只能明年再來。

不過市公所仍準備了許多春節相關活動，彰化市長林世賢表示，大年初一早上，民眾來開化寺祈福參拜、享用平安齋，只要公益捐款，就可獲得開化寺平安紅包。另擲筊獲一聖杯，可帶回「觀音賜福五穀豐收米」（限量300份），當中還蘊藏開化寺文創紀念品100份。

元清觀迎接龍年到來，也將舉辦「向天公借膽」系列喜慶活動，大年初一將邀請道長舉辦法會科儀為信徒招貴人、防小人，為新的一年開運祈福；初一到初五有擺宴謝天公活動，另結合傳統曲館與掌中戲舉行謝戲酬神活動，分別於初六、初八、十四演出，重現寺廟傳統節慶熱鬧氣氛，參加謝戲酬神及擺宴謝天公活動的信眾，姓名均會寫入疏文、戲采向天公稟報祈福，並贈送神秘文創品。

此外，迎接龍年，市公所寺廟室另籌辦「彰廟神物~彰化市公管寺廟文物展」，自2月1日起起於古月民俗館展出展出百餘件公管寺廟典藏文物，歡迎鄉親前往觀賞。

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