某大姐嫁「無卵頭家」 為生小孩結婚27天鬧翻 索賠50萬

女方自認為了生小孩受盡折磨，要求50萬元賠償，圖為模擬打排卵針畫面。（非當事人，資料照）

2024/01/24 19:05

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名熟齡的女研究生，與一名比她年紀小的男同學交往多時，雙方論及婚嫁，豈料結婚才27天即協議離婚。女方認為，自己只是夫家「傳宗接代」的機器，且丈夫根本就是「無卵頭家（精子畸形不全症）」，還要她做人工生殖，她為夫家喝催生中藥湯、打排卵針，一起都是為了滿足夫家傳宗接代的願望，她為此精神受創，因此要求賠償50萬元，其中包含12萬元的凍卵費用。

但男方的說法與女方南轅北轍，男方說，女方因為喜歡小孩，又擔心自己年紀太大，難以受孕，才想做人工生殖，到醫院檢查確認有「源於多重因素之女性不孕症」，雙方為了「生小孩」的事鬧翻，但錯絕非全在男方，他拒絕賠償50萬元。結果法官採信男方的說詞，判決女方敗訴，她連一毛錢也拿不到，但此案仍可上訴。

判決書指出，男女雙方為研究所同學，在婚前已交往一陣子，但結婚不到1個月即離婚，全是因「生小孩」而產生的齟齬，婚姻關係急速惡化。

判決書說，雙方結婚後即到台南某醫院做人工生殖評估，發現人工生殖所費不貲，女方認為，人工生殖的費用應由男方出，但男方覺得，療程開銷恐無限擴張，與太太商議以政府補助試管嬰兒療程金額為醫療費用上限，並暫由先生先行墊付，若療程失敗或超出預算即予終止。雙方的裂痕從這裡開始，兩造經常為了人工生殖的錢由誰付發生口角，連12萬元的凍卵費用，先生還拿太太的信用卡盜刷。

雙方為了「如何生」、「誰不能生？」吵得不可開交，結果以協議離婚收場，從結婚到離婚僅維持27天。

太太主張，這場姻婚她受盡折磨，身體方面她要安胎、中藥調理、打排卵針、凍卵，自己彷彿是夫家「傳宗接代」的機器，且先生曾答應負責人工生殖的一切費用，最後竟連盜刷信用卡的事都做得出來。

但男方提出雙方的LINE截圖，女方早在離婚之前向先生表示，不想凍卵，雙方就此一「取凍卵費用」贈與契約，因意思表示不合致，契約不成立，更無後續療程評估必要，且雙方未再續談。雙方離婚，婚姻關係自此解消，兩造與醫院間之「試管嬰兒療程契約」，按人工生殖法規定，業已法定終止。而女方在離婚後，自己又回醫院做凍卵，這是女方的個人決定，女方並未提供男方離婚後仍願意支付相關費用的證據。

法官表示，女方雖主張男方藉故離婚造成她身心受創，但並未具體出先生究竟以何種不法手段離婚，亦未指出被告離婚侵害其何種法律上權利。況且在兩造婚姻存續期間，女方一意嫌棄男方，反而男方一直想挽回婚姻，因此，女方以男方以與其離婚構成侵權行為，顯屬無據。

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