發錢了！彰市春節敬老金逾1.7億元 匯款已入帳、現金明發放
2024/01/24 17:14
〔記者張聰秋／彰化報導〕入帳了！彰化市公所每年在春節前夕，發給年滿70歲以上長者每人6000元的春節敬老禮金，今年有2萬9073人受惠，總金額高達1億7443萬8000元，刷27年來新高，今年近7成3長者選擇轉帳，2成7依然要領現金，體驗手數鈔票的真實感。公所已在昨天（23日）完成匯款轉帳，明天將在全市73個里辦公室現場發放。
往年，市公所現場發放春節敬老金，由於金額龐大，大批人員動起來，經由運鈔車載送千元紙鈔，集中運送到彰化生活藝文館點鈔核對後，再把千元現鈔分裝進紅包袋，完成後再由專人兵分多路把禮金送至各里辦公處或指定的地點發放，一次同時擺出近5千萬現鈔，場面壯觀。
市公所規劃明天7點50分許，由台銀運鈔車運送4804萬2000元現金前來彰化生活藝文館，預計8點20分開始點鈔，完成後再把紅包送到指定地點發送。今年發放1億7443萬8000元，較去年增加913萬8000元，有2萬1066人選擇轉帳、8007人選擇領現金。本月23日已入帳，25日各里辦公處或指定地點同步領取現金。
這項社福於1997年、前市長葉滿盈時代開始，70歲以上長者每人5000元，直到2010年提高1000元為6000元，實施至今，今年凡設籍彰化市6年以上（2017年12月31日以前設籍）且戶籍未再遷出者，年滿70歲者，每人6000元敬老禮金和1份長壽麵線。