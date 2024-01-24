發錢了！彰市春節敬老金逾1.7億元 匯款已入帳、現金明發放

彰化市每年春節前夕發給70歲以上長者每人6000元敬老禮金，發放現鈔前集中點鈔裝錢入袋，再把禮金紅包拿到各里辦公室或指定地點發送。（資料照，市公所提供）

2024/01/24 17:14

〔記者張聰秋／彰化報導〕入帳了！彰化市公所每年在春節前夕，發給年滿70歲以上長者每人6000元的春節敬老禮金，今年有2萬9073人受惠，總金額高達1億7443萬8000元，刷27年來新高，今年近7成3長者選擇轉帳，2成7依然要領現金，體驗手數鈔票的真實感。公所已在昨天（23日）完成匯款轉帳，明天將在全市73個里辦公室現場發放。

往年，市公所現場發放春節敬老金，由於金額龐大，大批人員動起來，經由運鈔車載送千元紙鈔，集中運送到彰化生活藝文館點鈔核對後，再把千元現鈔分裝進紅包袋，完成後再由專人兵分多路把禮金送至各里辦公處或指定的地點發放，一次同時擺出近5千萬現鈔，場面壯觀。

市公所規劃明天7點50分許，由台銀運鈔車運送4804萬2000元現金前來彰化生活藝文館，預計8點20分開始點鈔，完成後再把紅包送到指定地點發送。今年發放1億7443萬8000元，較去年增加913萬8000元，有2萬1066人選擇轉帳、8007人選擇領現金。本月23日已入帳，25日各里辦公處或指定地點同步領取現金。

這項社福於1997年、前市長葉滿盈時代開始，70歲以上長者每人5000元，直到2010年提高1000元為6000元，實施至今，今年凡設籍彰化市6年以上（2017年12月31日以前設籍）且戶籍未再遷出者，年滿70歲者，每人6000元敬老禮金和1份長壽麵線。

彰化市公所預計明天在彰化市生活藝文館清點敬老禮金和裝入紅包袋，市長林世賢循往例到場關切。（資料照，市公所提供）

彰化市公所每年發放春節敬老禮金，現場發放當天，都得出動大批人員和警力，協助護送鈔票。（資料照，市公所提供）

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