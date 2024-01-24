天冷磁磚爆裂！專家教你省錢工法

圖左為磁磚隆起敲掉，圖右為彈性水泥施工中。（記者顏宏駿攝）

2024/01/24 12:08

〔記者顏宏駿／彰化報導〕強烈大陸冷氣團來襲，平地最低氣溫來到10度以下，各地紛傳「磁磚爆裂災情」，現在工資大漲，工人又難叫，許多受災戶為此傷透腦筋！其實建築業近年有許多新開發的建材和黏材，修繕省時、省工，土木專家說，彈性水泥或磁磚粘著劑都可應用在磁磚隆起，民眾可以直接DIY，工法簡單，至少可以省超過5成的荷包。

天氣冷吱吱，不少人家裡磁磚「凍未條」而隆起、膨拱。如何修復？相較於往年，工人更難叫，施工價格也上漲。

永靖高工建築科主任吳順正說，地磚天冷而隆起裂開，民間傳統的施工方法是翻掉磁磚、刨除地表，重鋪水泥，最後用水泥新黏磁磚，工程索費不低，但仍無法保證「下次不會再爆」，因為磁磚和水泥地表的膨脹係數不同，磁磚的收縮遠比水泥小，兩者黏在一起，多年反覆膨脹、收縮不一致就可能再裂。

他說，較簡單的工法是把膨裂、空心的磁磚敲掉，鋪上「彈力水泥（又稱彈力補土膏）」，這種方法可以自己DIY，材料錢不到上述方法的3成，但要平鋪彈力水泥於土表，保證每一塊磁磚都黏實。

他表示，彈力水泥含有合成樹脂，彈性係數高，施工簡單，但較容易隨時間氧化，可能10年就變質性，每一種工法各有優缺點。對於外牆磁磚的剝落的修繕，並不建議用彈力水泥施工，他說，畢竟曝露在外，黏材很容易質變，磁磚極可能再度剝落。

北斗鎮莊姓屋主說，他家裡磁磚過去每7、8年就會出現隆起情況，早年都叫磁磚師傅來施工，5年前他自己用彈力水泥施工，當時受損坪數近2坪，他到磁磚專賣店買長寬30cm的磁磚共50片，共2500元，再買2500元的彈性水泥，把隆起的磁磚敲掉，再用彈力水泥黏上磁磚，施工半天即完成，至今都沒有再爆裂。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法