寒流來襲！彰化大村巨峰葡萄催芽期 農民急灌營養劑「壯根」

彰化大村巨峰葡萄正值催芽期，葡萄農民急灌營養劑「壯根」。（記者陳冠備攝）

2024/01/23 20:04

〔記者陳冠備／彰化報導〕霸王級寒流強襲全台，中部地區溫度只有8度，彰化大村盛產巨峰葡萄，目前正值葡萄催芽期，最怕低溫造成新芽凍傷，為此不少農民連日忙著為葡萄樹澆水，並注入營養劑，來增加根系健康抵抗寒害。大村葡萄產銷班班長康正宜表示，去年因小犬颱風造成收成不佳，今年一定要守成，才能放心好過年。

大村鄉種植面積約404公頃，其中約300公頃採露天種植，全台最大，每年5月至9月間為生產旺季，因此葡萄農民常在冬末就會進行剪枝催芽，好讓發芽落在初春不會低溫受凍，不過近年受極端氣候影響，低溫可能會造成萌芽不易、嫩葉凍傷，或是花苞凍成「石頭花」等狀況。

康正宜表示，去年採收期間遇到遇到小犬颱風吹襲，發生晚腐病情況，造成大村葡萄產量銳減，平均農民收成只有3成多，農民損失慘重，去年12月又遇冷氣團來襲，當時有部分已經催芽後長出的嫩葉與花苞被凍傷、硬掉，所以這次又遇寒流來襲，大家都不敢掉以輕心，儘早就做好防寒措施。

「芽怕冷、花怕水！」康正宜說，在寒流來臨前，農民已經提早加強澆灌，在地面注入營養劑，來加強根系強壯，增加抗寒力，另外設有溫室設施的產區，也會提早夜間燈照，讓新芽成長。

台中農改場改良科副研究員葉文彬表示，針對葡萄催芽期，預防寒害措施，農民可先檢視新芽「出青」達五十元硬幣大小時，並結有一朵朵花苞時，即可先進行疏芽，減少養分分散，若有照明設備，也可提早燈照，讓芯梢持續成長，最重要的要加強地面肥培管理，或是注入營養劑以促進根系成長。

葉文彬說，除此之外，果園北面可搭設防風網可防止寒風直接吹襲，另外易有霜害之果園，可利用噴灌設備噴水除霜，或引溫度較高的地下水適度灌水，以防止地溫急降傷害根部；其他水果部分，高接梨嫁接後，可套小型塑膠袋以保護接穗，芭樂可適度疏果，以減輕樹體負荷跟樹勢衰弱，導致果實品質下降或落果、百香果苗也可套上網袋，減輕低溫影響。

寒流來襲，彰化大村巨峰葡萄正值催芽期，部分花苞（紅圈處）不敵低溫，出現凍傷狀況。（記者陳冠備攝）

寒流來襲，彰化大村巨峰葡萄正值催芽期，有花苞不敵低溫，凍成「石頭花」等狀況。（記者陳冠備攝）

彰化大村巨峰葡萄採露天種植，全台最大，每年5月至9月間為生產旺季。（資料照） （記者陳冠備攝）

台中農改場指出，預防寒害，百香果苗可套上網袋，以減輕低溫影響。（台中農改場提供）

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