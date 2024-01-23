彰化北斗派出所連3天攔詐262萬 逮3車手最年輕僅17歲

北斗派出所連續3天與詐欺集團鬥志，順利逮捕3名車手，成功攔詐262萬。（民眾提供）

2024/01/23 18:46

〔記者陳冠備／彰化報導〕年關將屆，詐騙案激增，彰化縣北斗警分局北斗派出所在近日，分別獲報3名民眾遭到假投資等方式行騙，並同時要求加碼再投資，警方於是將計就計，連續3天安排被害人與詐騙集團面交，再伺機逮捕朱姓、游姓及蘇姓車手，其中最年輕的才17歲，最後成功阻詐262萬元，保住民眾血汗錢。

北斗派出所警方指出，被害者李男、張男及王男3人欲投資股票，結果聽信網路詐騙集團所設下的投資圈套，從去年12月至今年1月期間，分別陸續匯款200萬、102萬5000元及30萬元不等，後來詐騙集團食髓知味，以需再支付規費或操作高槓桿可以獲利更快方式，誘騙被害人補資金102萬、100萬等，後來被害者3人驚覺有詐，相繼到派出所報警

警方表示，警方獲報後，分別於本月17、18、19日安排李男等3人誘出詐騙集團進行面交，當場查獲朱姓（17歲）、游姓（20歲）及蘇姓（24歲）車手，並從其3人中查扣不法所得5400元、7800元、61萬2100元及泰達幣交易同意書與相關偽造工作證等證物。警方訊後將朱姓少年、游男及蘇男3人，依詐欺、洗錢防制法及少年事件處理法等罪嫌移送彰化地檢署及彰化地方法院偵辦。

北斗分局分局長吳詠傑表示，北斗派出所連續3日查獲3件詐欺車手案件，即時阻詐262萬元，成功保住民眾血汗錢，其實，以上3件詐騙手法皆是向被害人誆稱保證獲利、穩賺不賠等投資方式的LINE群組，他呼籲，民眾如在網路上發現類似廣告項目都是詐騙集團所投放假訊息，切勿輕信以免上當受騙，投資應透過合法管道查證，有疑問請撥打110或165反詐騙專線諮詢，以確保財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

北斗派出所連續3天逮捕詐欺集團車手，成功阻詐262萬元，保住民眾血汗錢。（民眾提供）

北斗派出所連續三天查獲詐欺集團車手，並查扣相關偽造工作證等證物。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法