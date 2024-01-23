彰化新增20多支測速桿即將上路？ 彰警局回應了

彰濱鹿港區入口新增測速桿，網路瘋傳即將開拍，彰化縣交通隊表示，這只是安裝基座，還沒啟用。（取自臉書社團「~~我愛鹿港小鎮~~2」）

2024/01/23 00:13

〔記者劉曉欣／彰化報導〕網路瘋傳彰化縣陸續新增測速桿，地方民眾紛紛提醒用路人要注意，千萬不要在過年被取締而痛失荷包。彰化縣警局交通隊表示，將在全縣新增20多支測速桿，目前仍在建置中，將會等到全部建置完成才會啟用，在取締開單前會有交通宣導期。

近來有民眾都眼尖發現，在鹿港鎮彰濱工業區的入口、和美鎮線東路2段都新增了測速桿，馬上就到社群網路貼文提醒用路人，行經此處務必注意，才不會超速被開罰。尤其，彰濱鹿港區入口處新增的測速桿，還被地方人士預測「有機會成為全台的業績王」，提醒在彰濱上班的人員，敬請提早出門上班。

彰化縣警局交通隊強調，預計今年將增設20多支測速桿，增設地點都是針對易肇事地點來安裝，目前都還在持續裝設中，民眾眼尖發現的部分，都是只完成基座而已，並非已經啟用。

交通隊指出，新增測速桿不會一裝就開始取締，警方會在照相桿設置地點之前的100至300公尺處設立警示牌，這次新增測速桿會等到全數裝置完成，包括配套警示牌也裝設完畢，才會啟用。在啟用之初，會有一段交通宣導、勸導期，然後才會正式取締開單。

交通隊指出，目前全縣共有66支固定式照相桿，去年全縣10大測照固定桿共開出8萬4780件違規超速罰單，冠軍寶座為彰化市中正路2段與中華路口的照相桿，以取締1萬6094件交通違規，成為去年的「桿王」。

彰化縣和美鎮線東路二段新增測速桿，民眾爭相提醒，彰化縣交通隊表示，只是安裝基座，還沒啟用。（取自臉書社團「和美幫幫」）

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