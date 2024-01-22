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「免廢市集」成濫倒者天堂 員林國宅清廢日將圍封鎖線

彰化員林國宅每年年終配合國家清潔週進行大掃除，近千戶居民會將不用的家具、家電等集中丟棄，成為一座大型垃圾山。（資料照）

彰化員林國宅每年年終配合國家清潔週進行大掃除，近千戶居民會將不用的家具、家電等集中丟棄，成為一座大型垃圾山。（資料照）

2024/01/22 17:47

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林國宅每年年終配合國家清潔週進行大掃除，近千戶居民將不用的家具、家電等集中丟棄，成為一座大型垃圾山，其中有些廢棄物品相尚可，吸引民眾去挖寶，成為另類的「免廢市集」，但也成為不肖的家具回收業者眼中的天堂，趁機濫倒，去年光床墊就丟了快200張，成為清潔隊夢靨，對此員林國宅決定在今年大掃除期間圍起封鎖線，並派垃圾車隨時清運，民眾「尋寶」夢碎。

員林國宅住戶約700戶，難以逐戶清收大型廢物，因此因地制宜，由當地里長與住戶協調，每年年終前一天，在國宅社區側門廣場進行集中堆放，去年不到24小時，就堆了逾25噸垃圾，共派出12車次垃圾車才清運完畢。

員林市清潔隊長白滄行表示，員林國宅大型垃圾清運計畫已行之有年，主要是方便住民大掃除，不過去年光床墊就丟了快200張，另外大型家具如沙發、櫥櫃等，都相較往年多出不少，一度以為是疫情後換新，但經查才發現，疑似有不肖回收家具業者趁此偷倒，造成清潔隊回收後分類困擾。

白滄行說，另外每次堆置的垃圾都滿到馬路上，也容易造成用路人危險，為杜絕再有類似情況發生，今年與當地里長及國宅管委會協調，決定在現場拉起封鎖線，並限2月4日當天上午8點至下午5點，僅供國宅住戶放置中大型廢棄物，其餘時間不可丟垃圾，違者開罰，同時將派2部抓斗車與1部回收車，在現場隨時清運，減少濫倒情況發生。

去年員林國宅大掃除，床墊丟了快200張，一度成為清潔隊夢靨。（資料照）

去年員林國宅大掃除，床墊丟了快200張，一度成為清潔隊夢靨。（資料照）

今年員林國宅大掃除將圍起封鎖線管制，並派垃圾車隨時清運，減少濫倒情況發生。（資料照）

今年員林國宅大掃除將圍起封鎖線管制，並派垃圾車隨時清運，減少濫倒情況發生。（資料照）

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