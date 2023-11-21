員林市禮儀廳經費1.7億 代表會通過

圖為員林第二公墓，生命禮儀廳的預定地。（民眾提供）

2023/11/21 20:27

〔記者顏宏駿／彰化報導〕員林市殯葬設施不足，致使民眾要在街頭或附近鄉鎮禮儀廳辦理喪葬事宜，市公所透過民調和街訪，決定設在第二公墓區域，公所日前編列1億7千萬元預算送到代表會，20日傍晚6點通過。該案被視為嫌惡設施，設在哪裡都有人反對，公所最後委託民調公司，選定第二公墓，曾遭當地居民強力反對，但支持興建的聲音強烈，今天傳出預算「低調通過」。

員林市長游振雄說，員林市是彰化縣人口第二多的鄉鎮市，但因殯葬設施不足，民眾長期都得到外鄉鎮治喪，增設殯葬設施是更便民的長久之計。

向來持反對意見的市代表江品蓉表示，這次禮儀廳編列高達1億7千多萬元，為何員林編這麼高？據她了解，永靖鄉將興建殯儀館經費也不過編8千萬元，居民擔心建造的規模會比預期更大，甚至未來成為大規模的殯葬特區，公所應盡速到所在地南東里開說明會說清楚未來的規劃，否則居民會恐慌，是否真如公所說的會加強綠地公園化？還有要如何回饋在地都要說清楚。

員林市因為長期缺乏殯葬生命禮儀館，以致市民經常在路邊搭棚子設靈堂或告別式場，公所早有意興建生命禮儀館，惟受擇選地點時受到附近居民的反對，後來代表會決定委託民調公司做決策，最後決定設在第二公墓。

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