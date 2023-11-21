為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　彰化縣

員林市禮儀廳經費1.7億 代表會通過

圖為員林第二公墓，生命禮儀廳的預定地。（民眾提供）

圖為員林第二公墓，生命禮儀廳的預定地。（民眾提供）

2023/11/21 20:27

〔記者顏宏駿／彰化報導〕員林市殯葬設施不足，致使民眾要在街頭或附近鄉鎮禮儀廳辦理喪葬事宜，市公所透過民調和街訪，決定設在第二公墓區域，公所日前編列1億7千萬元預算送到代表會，20日傍晚6點通過。該案被視為嫌惡設施，設在哪裡都有人反對，公所最後委託民調公司，選定第二公墓，曾遭當地居民強力反對，但支持興建的聲音強烈，今天傳出預算「低調通過」。

員林市長游振雄說，員林市是彰化縣人口第二多的鄉鎮市，但因殯葬設施不足，民眾長期都得到外鄉鎮治喪，增設殯葬設施是更便民的長久之計。

向來持反對意見的市代表江品蓉表示，這次禮儀廳編列高達1億7千多萬元，為何員林編這麼高？據她了解，永靖鄉將興建殯儀館經費也不過編8千萬元，居民擔心建造的規模會比預期更大，甚至未來成為大規模的殯葬特區，公所應盡速到所在地南東里開說明會說清楚未來的規劃，否則居民會恐慌，是否真如公所說的會加強綠地公園化？還有要如何回饋在地都要說清楚。

員林市因為長期缺乏殯葬生命禮儀館，以致市民經常在路邊搭棚子設靈堂或告別式場，公所早有意興建生命禮儀館，惟受擇選地點時受到附近居民的反對，後來代表會決定委託民調公司做決策，最後決定設在第二公墓。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
彰化社頭鄉5千萬生命禮儀廳 3年回本近半有意擴建10廳
2023/08/03 19:57

彰化社頭鄉5千萬生命禮儀廳 3年回本近半有意擴建10廳
彰化溪湖擬設禮儀廳 鎮長何炳樺明「直球對決」反對居民
2023/07/21 12:53

彰化溪湖擬設禮儀廳 鎮長何炳樺明「直球對決」反對居民

高雄捷運R20 RK1聯開案啟動招商(高市府廣告)
中市納骨塔公墓回饋金 地方民代要求續發
2017/03/21 17:16

中市納骨塔公墓回饋金 地方民代要求續發
新北殯葬設施不足 修建預算去年零執行挨批
2016/02/20 08:00

新北殯葬設施不足 修建預算去年零執行挨批

六福萬怡酒店 研擬短中長期節能方案
彰化縣今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播