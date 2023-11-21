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全國第1個！彰化消防引進AI監聽系統 防無線電斷訊影響救災

為解決消防人員於火場救災現場，發生無線電斷訊影響救災，彰化縣消防局全國首創導入人工智慧系統，建構「AI精準消防防災影像辨識預警及救災任務語音紀錄」系統，預計明年9月底前完成。（圖由消防局提供）

為解決消防人員於火場救災現場，發生無線電斷訊影響救災，彰化縣消防局全國首創導入人工智慧系統，建構「AI精準消防防災影像辨識預警及救災任務語音紀錄」系統，預計明年9月底前完成。（圖由消防局提供）

2023/11/21 18:40

〔記者張聰秋／彰化報導〕火場瞬息萬變，消防人員搶救時，現場超過上百台無線電共用一個頻道，若突然斷訊將影響救災，為此，彰化縣消防局率先導入人工智慧（AI）系統，提出「AI精準消防防災影像辨識預警及救災任務語音紀錄」構想，未來火場中的無線電通訊語音，都可以即時自動轉換成文字並記錄下來，有利指揮官精準下達任務指令，減少人命傷亡。

消防局表示，以往救災、救護案件靠民眾通報，如果深夜或清晨的離峰時段，或偏遠地區，沒有民眾協助報案下，容易造成災情擴大或延誤就醫情形。未來，人工智慧系統架構完成後，消防局在未接到民眾報案前，可運用AI監控影像防災辨識系統，透過各鄉鎮的路口監視器，自動辨識出火災、水災及車禍交通事故等現場影像資訊，進而將影像資訊回傳119勤務指揮中心，提供預先示警，讓執勤人員即早發現災情、了解現況並掌握精確事發地點，爭取搶救時間。

消防局指出，消防人員搶救火場透過無線電進行任務溝通時，這套系統也可讓語音自動轉換成文字，既可避免突然斷訊的問題，還有利指揮官第一時間做出最快的判讀，下達救災指令，因為在重大災害的火警現場，現場上百台無線電共用一個頻道，長時間救災下，無線電對談資訊量相當大，若沒有將訊息適當梳理，指揮官很難即時掌握災害現場所有重要的細節資訊，災後無線電的監聽報告，更需投入大量的人力、時間製作，將來透過人工智慧的輔助，前述耗費人力和影響救災效率的問題都能解決。

此計畫系統開發期程預計最快會在明年（2024）9月底完成上線。

彰化縣消防局率先導入人工智慧（AI）系統，提出「AI精準消防防災影像辨識預警及救災任務語音紀錄」構想，未來火場中的無線電通訊語音，都可以即時自動轉換成文字並記錄下來，有利指揮官精準下達任務指令，減少人命傷亡。 （圖由消防局提供）

彰化縣消防局率先導入人工智慧（AI）系統，提出「AI精準消防防災影像辨識預警及救災任務語音紀錄」構想，未來火場中的無線電通訊語音，都可以即時自動轉換成文字並記錄下來，有利指揮官精準下達任務指令，減少人命傷亡。 （圖由消防局提供）

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