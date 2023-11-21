跑水節意外多 彰化考慮徵高手代任引水人

彰化縣二水跑水節，於八堡圳舉辦跑引水活動，已是全國特有的水圳節慶活動，跑引水的角色吃重，原本由村長輪流，後來改由官員擔任，縣府考慮徵求民間高手，找更適合的人選扛下這項重大任務。（圖由縣府提供）

2023/11/21 16:59

〔記者張聰秋／彰化報導〕每年11月登場的彰化縣二水跑水節，於八堡圳舉辦跑引水活動，已是全國特有的水圳節慶活動，今年活動結束，不過，當天發生擔任引水人的縣府文化局副局長吳文昇，體力不支險些昏倒的意外，之前還發生過身穿簑衣的引水人被火燒傷意外，凸顯引水人的危險性。

對此，縣議員楊子賢認為，民俗活動應該與時俱進，無論今天是誰擔任引水人，都可能會有身體狀況、宗教習俗等等不同的原因，所以官方補助民間活動，是否應該與民間妥善溝通引水人的職務。

縣議會小組今審查文化局預算，議員們對文化局補助民間活動經費提出質疑，其中，有關每年補助地方舉辦跑水節活動，要求文化局不是補助經費就代表傳承文化，活動出狀況，就該檢討避免再出意外。

楊子賢表示，今年跑水節發生文化局副局長體力不支的情況，是時候重新界定官方參與民間活動的方式了！或許曾有官員因爲頂替引水人職務就此官運亨通，但經過數十年來看，其實這項都市傳說難以繼續證實，公務人員的身體健康狀況應該被重視，局處首長要有擔當解決問題，建議文化局與民間妥善溝通。

文化局長張雀芬指出，二水跑水節已經成地方期待的年度盛事，過去都由5名村長輪流擔任，在十幾年前的火燒事件之後，才改由官方派人擔任，此後延續好幾年，今年出了狀況，在後續檢討會議中，會跟地方討論有無更適合的解決方法。

張雀芬說，引水有遇水則發的意涵，文化局考慮公開對外徵求高手，徵求能夠勝任這項重大任務的引水人，藉此促進民間參與文化活動。

2008年11月16日跑水節活動，當時擔任引水人的二水鄉合興村村長黃裕賢，參與祭拜河神的儀式，人在八堡圳圳頭過火時，身上的簑衣意外被星火引燃，造成其右臂、右腿受到2至3度燒傷送醫治療，隔年引水人改由縣府官員擔任迄今。

彰化縣文化局副局長吳文昇擔任今年二水跑水節引水人的角色，疑因天氣太熱，身穿簑衣的吳文昇熱到體力不支，過程中臉色蒼白，險些昏倒，還好，被發現得早，趕緊讓他拖下簑衣散熱，化解意外。（圖由縣府提供）

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