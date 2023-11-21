彰縣立委參選人楊曜聰組反賄抓鬼大隊 提供100萬檢舉獎金

國民黨彰化縣第2選區立委參選人楊曜聰（左2），今在律師與彰化縣退休警察人員協會見證下，成立反賄選抓鬼大隊，提供100萬元檢舉獎金。（記者張聰秋攝）

2023/11/21 16:53

〔記者張聰秋／彰化報導〕國民黨彰化縣第2選區立委參選人楊曜聰，今在律師與彰化縣退休警察人員協會見證下，成立反賄選抓鬼大隊，提供100萬元檢舉獎金，鼓勵民眾檢舉賄選。

楊曜聰說，只要民眾提供賄選情事，案件經法院判決確定就發給檢舉獎金，一案100萬元、兩案各50萬元，服務處同時提供法律見解作為選民後盾。

退警協會理事長臧淑芬表示，以往選舉期間都是賄聲賄影，而彰化縣的警調單位歷年在選舉中的查賄績效深受各界肯定，希望經由退警們的協助，能有效遏止不良選風。

律師廖國竣指出，買、賣票都有刑事責任，「買票者」依《選罷法》第99條，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科罰金100萬元以上1000萬元以下；「賣票者」則依《刑法》第143條，處3年以下有期徒刑，得併科罰金30萬元以下，希望民眾不要以身試法。

楊曜聰的妻子莊璧禎說，她相信楊曜聰準備好了，而且楊曜聰有專業，他可以為大家去中央，監督中央政府。她相信楊耀聰有能力可以為彰化爭取建設，而選賢與能，彰化縣第2選區能選出有能力、有專業的楊曜聰，前進立法院讓彰化變得更好。

律師廖國竣（右）指出選舉買、賣票都有刑事責任，選賢與能，希望民眾不要以身試法。 （記者張聰秋攝）

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