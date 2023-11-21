車手領350萬上繳賺1000元 被判1年8月還得賠300萬

車手領350萬，獲千元報酬，今得吐出，再關1年8月。示意圖，與本案無關。（記者顏宏駿攝）

2023/11/21 14:25

〔記者顏宏駿／彰化報導〕徐姓男子到銀行臨櫃提領350萬元，再將錢全數交給綽號「殺豬仔」的男子，徐男獲得1000元報酬，事後遭警逮捕。徐男否認是詐騙車手，辯稱自己剛去賭場工作，賭場老闆指示他去領賭債，但法官認定，徐男就是詐騙集團的成員，必須賠償被害人300萬元損失，因觸犯刑事加重詐欺罪，同時被判1年8月徒刑。

徐男到銀行提領現金時，因為金額頗大，銀行幹部起疑，曾問徐男「為什麼要領那麼多錢？」徐男說，自己的老闆是檳榔盤商，他是公司出納，領這筆現金買檳榔。由於徐男的帳戶為合法帳戶，銀行只能交付現金給徐男。

事後彰化縣北斗警分局接獲被害人范男的報案，范供稱，自己投資虛擬貨幣，誤信詐騙集團技倆，將300萬元匯入指定帳戶。警方循線逮捕到徐男。

判決書指出，范男匯款300萬元至「指定帳戶」，集團再將這筆錢轉匯到徐男所屬的帳戶，徐男領出350萬元，再交予「殺豬仔」。

徐男供稱，他剛到賭場上班5天，只知老闆叫「殺豬仔」，現場有很多人在賭博，金額出入很大，老闆要他交出戶頭，以利薪水匯入，他認為所領的錢都是「賭債」，案發當天他接獲指示提領350萬元，老闆給他1000元就不知去向。

檢警同時查出徐男提領的350萬元中，其中有300萬元是范姓受害人所匯入，法官認為徐男必須賠償范男的損失300萬元。

徐男在法庭堅稱只是賭場的「打工仔」，但法官認為是「幽靈抗辯」不足採信，法官表示，被告始終未提供「殺豬仔」的年籍姓名，又自陳跟「殺豬仔」很熟，對方才會要他提領鉅資，這其中有相當的矛盾，說詞反覆，兩造間顯有犯罪上的合意聯絡，判處1年8月徒刑。

法官指出，被告依指示提領現金，從中分配到部分利益，但其所為提款、交款之行為，係本案犯罪歷程不可或缺之重要環節，被告應對所參與之詐欺取財、洗錢不法犯行共同負責。

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