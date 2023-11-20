彰化北斗鎮長換人公所銘牌落款也易名 顏宏霖：符合現況

北斗鎮公所新辦公大樓在2017年落成啟用，由時任鎮長楊麗香向中央爭取6652萬元、縣府3千萬元，另鎮公所自籌3048萬元所建設。（記者陳冠備攝）

2023/11/20 17:16

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣北斗鎮公所辦公大樓近日把牆面銘牌「鎮長楊麗香」的落款，易名成「鎮長顏宏霖」，此舉引起不少鎮民不滿，認為該辦公大樓是前鎮長楊麗香爭取上億經費所蓋設，雖然這次與顏的競選失利，但功勞不可抹煞。北斗鎮長顏宏霖表示，只是根據現況修改，並沒全部抹煞前鎮長功績，未來他卸任也會主動換掉。

北斗鎮公所新辦公大樓在2017年落成啟用，由時任鎮長楊麗香向中央爭取6652萬元、縣府3千萬元，另鎮公所自籌3048萬元所建設，其大樓右側牆面跟大門兩側上方均有「北斗鎮公所鎮長楊麗香」題字，2018、2022年鎮長李玄在上任（楊麗香夫婿），未更改其落款，今年8月顏宏霖參加北斗鎮長補選並當選，但不到3個月，就把大門兩側上方的落款更改為「鎮長顏宏霖」。

張姓鎮民表示，顏宏霖補選當選後，就大動作將鎮內公共告示牌署名從北斗鎮長「某某某」改為「北斗鎮全體鎮民」，當時就引發議論，是否要掩飾前鎮長們的功績，當時公所回覆，「去除鎮長題字陋習，是顏宏霖參選的重要政見，不管路牌或建設都不該突顯鎮長個人聲望，而應該以全體鎮民為主體」等語，講得冠冕堂皇，結果也是說一套做一套。

顏宏霖表示，北斗鎮公所辦公大樓有3處鎮長落款，更改2處是位置較低，靠近大門的兩處，但位置較高的「鎮長楊麗香」落款仍保留，讓民眾遠遠就看得到，並沒抹煞前鎮長功績。

「未來卸任他也會主動更換」，顏宏霖說，有不少鄉鎮等機關更換首長，其辦公大樓銘牌也會更改現任首長名字的落款，他並非特例，他只是根據現況更替，也是讓民眾了解現任北斗鎮長是誰，未來他卸任後，他一定主動更換其落款，不會眷戀。

北斗鎮公所辦公大樓鎮長楊麗香落款，近日易名為現任鎮長顏宏霖，引起楊麗香支持者不滿。（民眾提供）

彰化縣北斗鎮公所辦公大樓牆面原有3處鎮長楊麗香（右紅圈處）的落款，其中靠近大門下方落款，已更改成鎮長顏宏霖（左紅圈處）。（記者陳冠備攝）

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