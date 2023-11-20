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首頁　>　彰化縣

拚4連霸 彰化第4選區陳素月率先完成登記

民進黨彰化縣第4選區立委參選人陳素月（右4）今在新芽連線5位縣議員等人陪同下，完成登記，力拚連任成功。（陳素月提供）

民進黨彰化縣第4選區立委參選人陳素月（右4）今在新芽連線5位縣議員等人陪同下，完成登記，力拚連任成功。（陳素月提供）

2023/11/20 16:29

〔記者張聰秋／彰化報導〕今天起到這週五（24日）彰化縣選舉委員會受理明年立委參選登記，民進黨有別於過去聯合登記，今年改採個別登記，完成登記再舉辦聯合造勢活動，營造分進合擊的團結氣勢。今天率先完成登記的是第4選區立委參選人陳素月，她在民進黨彰化縣新芽連線5位縣議員陪同下登記，預計將與國民黨提名的前縣議員鄭俊雄競逐席次。

縣黨部主委楊富鈞說，中央黨部希望各地參選人在22日前完成登記，彰化縣黨部請4位提名參選人配合，今天中午，陳素月率先完成，其他3人陳秀寳、黃秀芳、吳音寧，也會在22日前完成登記。陳素月說，目前為立法院開會議期，現任3位立委分屬不同委員會，時間上比較難排出共同的時間，個別或聯合登記其實沒什麼差別，重要的是爭取更多鄉親的認同與支持，讓彰化被世界看見。

彰化縣民進黨總統參選人賴清德與立委參選人聯合競選總部主委陳永昌指出，競選總部預計在這週四（23日）下午2點於總部，舉辦參選人登記完成後的聯合造勢活動，4位立委參選人將合體，宣誓「女力戰隊」成軍，行政院副院長鄭文燦也會到場相挺，請大家支持彰化的「女力戰隊」，讓4席全上，力拚國會過半，讓賴清德入主總統府，守護台灣。

國民黨提名4位立委參選人將於24日上午8點30分，由縣長王惠美帶隊陪同下，於縣選委會進行聯合登記與造勢活動。

民進黨彰化縣第4選區立委參選人陳素月，連任3屆立委，明年挑戰4連霸，今天，她在5位年輕縣議員等人陪同下，完成參選登記。（陳素月提供）

民進黨彰化縣第4選區立委參選人陳素月，連任3屆立委，明年挑戰4連霸，今天，她在5位年輕縣議員等人陪同下，完成參選登記。（陳素月提供）

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