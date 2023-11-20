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彰化漁民一晚捕千尾烏魚 今早搶鮮開賣

漁民李文龍在彰化外海捕獲上千尾烏魚，今天上午9點前在線西塭仔港開賣。 （縣議員賴清美提供）

漁民李文龍在彰化外海捕獲上千尾烏魚，今天上午9點前在線西塭仔港開賣。 （縣議員賴清美提供）

2023/11/20 09:55

〔記者湯世名／彰化報導〕烏魚來了！彰化縣漁民李文龍繼日前一口氣捕獲1200尾烏魚並瞬間賣光後，昨天深夜又傳來好消息，在外海捕獲上千尾烏魚，今天上午9點前在線西鄉塭仔港開賣，不少收到消息的老饕趁早來搶鮮，據漁民表示，這批烏魚更大尾且更肥美，歡迎民眾選購。

彰化縣漁民李文龍日前在彰化外海捕獲數量高達1200尾的先頭烏，隔天在塭仔港開買，現場擠滿人潮，不到3小時就全部搶光，昨天深夜李文龍又在外海捕獲上千尾烏魚，連夜趕回塭仔港，今天上午9點開箱，現場早已湧入數十名民眾躍躍欲試，等著搶購新鮮肥美的烏魚。

彰化縣議員賴清美也到場搶購5尾烏魚，賴清美並說今年立冬過後就是烏魚的季節，繼前幾天1200尾「先頭烏」來報到，昨晚李文隆非常幸運一口氣就捕獲逾1000尾野生烏魚，拉起魚網時，烏魚活蹦亂跳，大家都相當開心。首批先頭烏已為漁民帶來30萬元收入，預計這批也有近30萬元。今天還要再視情況出海捕烏魚，趁勝追擊，距離冬至還有約1個月，希望能有更大斬獲，爽領年終獎金。

漁民表示，這兩批野生烏魚價格差不多，烏魚殼的價格，大的1台斤約120元，中的一尾150元，小的一尾100元，而最受老饕青睞的未曬乾烏魚子則是每台斤約1200-1300元，價格相當漂亮。

彰化漁民李文龍捕獲上千尾烏魚，今天在塭仔港開賣，不少老饕趕來搶購。 （記者湯世名攝）

彰化漁民李文龍捕獲上千尾烏魚，今天在塭仔港開賣，不少老饕趕來搶購。 （記者湯世名攝）

彰化漁民李文龍捕獲上千尾烏魚，今天在塭仔港開賣，縣議員賴清美搶購5尾。（記者湯世名攝）

彰化漁民李文龍捕獲上千尾烏魚，今天在塭仔港開賣，縣議員賴清美搶購5尾。（記者湯世名攝）

彰化漁民李文龍捕獲上千尾烏魚，今天在塭仔港開賣，鮮美的烏魚子獲老饕青睞。（記者湯世名攝）

彰化漁民李文龍捕獲上千尾烏魚，今天在塭仔港開賣，鮮美的烏魚子獲老饕青睞。（記者湯世名攝）

彰化漁民李文龍捕獲上千尾烏魚，今天其子李浩仁在塭仔港開賣，縣議員賴清美聞訊趕來搶購。（記者湯世名攝）

彰化漁民李文龍捕獲上千尾烏魚，今天其子李浩仁在塭仔港開賣，縣議員賴清美聞訊趕來搶購。（記者湯世名攝）

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