日本魔術爺爺又來台灣了！ 最愛台灣孩子笑容

日本魔術爺爺又來台灣了！平日都安排校園演出，假日也不願休息，前進護理之家表演。（施佩妤提供）

2023/11/19 23:14

〔記者劉曉欣／彰化報導〕日本魔術爺爺藏谷和夫又來台灣了！連日都在彰化縣校園安排巡演，今天學生放假，75歲的魔術爺爺也沒閒著，馬上安排到彰濱秀傳護理之家演出，他認為自己體力很不錯，能多演出幾場，帶給更多人歡樂，這就是他海外巡演的目的。

縣議員施佩妤表示，她今天獲邀欣賞魔術爺爺藏谷和夫的演出，藏谷與友人南野康男都是自掏腰包展開海外巡演，10多年來走訪不同國家，但因為與台灣特別有感情，已經第5年到台灣演出，預計這個月將在彰化縣演出23場，除了2場是為銀髮族演出，其餘都是國小與幼兒園的小朋友。

施佩妤指出，藏谷和夫這次到彰化縣演出，落腳在鹿港鎮的民宿，今天的演出由鹿港糕餅業者施淑敏負責日語翻譯，原本考量藏谷的年紀與體力，希望能少排幾場演出。但魔術爺爺則是主動要求多排幾場，因為他自認體力很好，希望能與更多人分享他的魔術演出。

施佩妤強調，魔術爺爺不只體力好，也非常幽默。今天彰濱秀傳護理之家除了安排魔術演出，也有鹿港國小的音樂表演，由於藏谷過幾天就要到鹿港國小為學生表演魔術，還特別叮嚀今天看過魔術的學生，千萬不要回去學校跟同學「暴雷」，這樣子其它人看魔術才會覺得精采。

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