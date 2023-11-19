失業女提供帳戶給詐團判6月 法官不准易科罰金還得賠437萬

陳姓女子提供帳戶給詐團洗錢轉帳，彰化地院依洗錢罪將他判刑6月，不得易科罰金，併科罰金10萬元。（資料照）

2023/11/19 19:04

〔記者陳冠備／彰化報導〕陳姓女子提供金融帳戶密碼等資料，幫助詐欺集團轉帳洗錢，造成20名被害者將錢匯入陳女帳戶共1000多萬元，事後被檢警查獲，陳女辯稱，因失業找工作提供帳戶才知被騙。法官審理認為，陳女罪行有跡可循，依洗錢罪將他判刑6月，不得易科罰金，併科罰金10萬元，另外亦有7名被害人求償，彰化地方法院判處陳女需賠437萬多元。

判決書指出，2022年2月間，陳女（31歲）透過通訊軟體Telegram上的人指示，將其國泰、中國信託2本銀行帳戶存摺封面傳送給詐騙集團成員，也告知其帳戶網路銀行登入帳號及密碼，並依指示在同年3月18日設定為約定轉帳帳戶，致使陳男等20名被害人於3月21日至25日間，轉入共1141多萬元到陳女帳戶，由詐騙集團再匯出至不明帳號，達到洗錢目的。

這些被害人多是因為誤信網路投資股票廣告，進而加入詐票集團預謀的LINE群組，要被害人下載「METATRADER5（即MT5）」APP後，以投資黃金、原油及比特幣等，有被害人匯入300萬元後才知受騙，目前已有7人向提供帳戶的陳女提告，索賠9萬至300萬元不等。

審理時陳女否認犯行，辯稱因為失業找代購工作被騙，對方表示需提供存摺封面作為匯款資料，她沒提供網路銀行帳號及密碼給他人，不知對方如何盜用，發現無法提款後就趕緊向警方報案，她也辯稱，2個帳戶中其中一個是她的失業補助金勞保帳戶，不可能提供此帳戶給他人，她也說，被害人應去向詐騙集團請求返還被騙的錢，而不是向她求償等語。

法官審理，發現陳女的勞保帳戶於3月25日匯入2萬6千多元失業補助金，同日，顏女等被害人相繼匯入4筆約55萬元金額至該帳戶，最後詐騙55萬元金額均被匯出，但陳女的2萬6千多元失業補助金仍在帳戶裡，顯見詐欺集團亦知該金額為陳女失業補助金而未匯出。

法官認為，陳女在去年3月19日將其個人帳戶、網銀密碼交付他人使用，卻於3月26日才至警局報案，能預見取得其帳戶資料之人可以將該帳戶用以轉匯財產犯罪之贓款，但仍抱持僥倖心態予以交付，堪認其主觀上應有幫助詐欺及幫助一般洗錢之不確定故意甚明，因此判處以上刑期，另因被告犯洗錢罪，最重本刑為7年有期徒刑，不符刑法第41條得易科罰金之要件，尚不得為易科罰金，並需賠求償的7名被害人437萬多元。

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