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首頁　>　彰化縣

談藍白合卡關 林佳龍︰又不是拜拜在抽籤

總統府秘書長林佳龍為彰化縣立委黃秀芳站台，細數黃秀芳爭取多項交通建設，也反批藍白合因為民調卡關，又不是拜拜在抽籤。（記者劉曉欣攝）

總統府秘書長林佳龍為彰化縣立委黃秀芳站台，細數黃秀芳爭取多項交通建設，也反批藍白合因為民調卡關，又不是拜拜在抽籤。（記者劉曉欣攝）

2023/11/19 15:44

〔記者劉曉欣／彰化報導〕總統府秘書長林佳龍今天為彰化縣第二選區立委黃秀芳站台時表示，「藍白合」用民調的3％、6％在決定國家的領導人，這又不是拜拜在抽籤，也不要選說話「反來反去」的人，先是簽下協議卻又反悔的人！

尋求立委連任的黃秀芳今天成立芬園後援會，林佳龍到場力挺黃秀芳，強調黃秀芳問政認真，以前芬園鄉親到台中市區都要繞一大圈，如今只要走溪尾大橋，只要7分鐘會到了，還有貓羅溪堤岸整修、彰化鐵路高架化、捷運綠線延伸到彰化與跨河大橋的共構，以及和美大橋的推動，黃秀芳都有大力爭取。

黃秀芳指出，選舉一到，謠言跟抹黑就到，說什麼在地方都沒有看到她的人。雖然芬園比較遠，但她幾乎每天都會芬園。以芬園人最大的痛苦就是自來水的接管率，她還記得她當立位第一次質詢，就是質詢芬園自來水接管率問題，那個時候才14%，在她持續努力下，明年自來水接管率將力拼60%以上，這些都是她與芬園鄉長林世明與地方一起努力的成果。

黃秀芳強調，有關貓羅溪堤岸的老問題，縣庄段已經徵收準備動工，溪頭村這段也正在辦理徵收，要解決淹水問題。

黃秀芳今天成立芬園後援會，除了民進黨彰化區議員莊陞漢、李成濟、許雅琳、楊子賢、黃柏瑜、民進黨籍芬園鄉長林世明全都到場力挺，無黨籍芬園鄉代會主席林忠誠、副主席郭哲榮也都上台表態支持，郭哲榮還擔任後援會顧問團團長，並強調黃秀芳爭取經費建設芬園，不分黨派，讓人願意支持。而芬園鄉農會總幹事黃翊愷也與農業部前部長陳吉仲同台，呼籲鄉親要為黃秀芳送暖。

總統府秘書長林佳龍（圖前排左三）為彰化縣立委黃秀芳（圖前排左二）站台，稱讚黃秀芳爭取多項交通建設，大大提升芬園自來水的接管率。（記者劉曉欣攝）

總統府秘書長林佳龍（圖前排左三）為彰化縣立委黃秀芳（圖前排左二）站台，稱讚黃秀芳爭取多項交通建設，大大提升芬園自來水的接管率。（記者劉曉欣攝）

彰化芬園副主席郭哲榮也都上台表態支持立委黃秀芳，郭哲榮還擔任後援會顧問團團長。（黃秀芳服務處提供）

彰化芬園副主席郭哲榮也都上台表態支持立委黃秀芳，郭哲榮還擔任後援會顧問團團長。（黃秀芳服務處提供）

無黨籍芬園鄉代會主席林忠誠也站台支持支持立委黃秀芳。（黃秀芳服務處提供）

無黨籍芬園鄉代會主席林忠誠也站台支持支持立委黃秀芳。（黃秀芳服務處提供）

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