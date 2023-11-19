鹿港馬拉松補給有冰吃 國宴指定冰淇淋大排長龍

鹿港馬拉松因為疫情睽違3年後，終於又盛大登場。（記者劉曉欣攝）

2023/11/19 12:01

〔記者劉曉欣／彰化報導〕因疫情睽違3年後，彰化縣鹿港馬拉松今天（19日）盛大登場，雖然清晨有低溫特報，但國宴指定的愛地球冰淇淋與福寶酪農的牛乳冰棒補給站人氣爆表，大排長龍，跑者都大喊，冬天跑馬拉松，吹著鹿港風來吃冰真是太爽了！

鹿港馬拉松今天從鹿港體育場起跑，有超過5000人參賽，最讓人眼睛一亮的補給品，就是終點站由沃旭能源提供的2000支冰棒與500球國宴指定的愛地球冰淇淋。其中，愛地球冰淇淋為抹茶海鹽口味，以抹茶與蝶豆花來做成地球的森林與海洋，每球要價100元，因為數量有限，讓參加5K親子路跑的大人小孩在完賽後，都立即排隊等冰淇淋，直呼「吃到算賺到」。

沃旭能源提供的冰棒與冰淇淋，全都取自在地產品，冰棒為福興鄉福寶酪農，用自家牛乳所做的牛乳冰棒；而國宴冰淇淋則是鹿港女孩趙韻嵐在義大利學成後返回家鄉創業「山風藍義式冰淇淋」，並曾以台灣元素參賽獲得上海國際手工冰淇淋大師賽分區冠軍。

今天的鹿港馬拉松由副縣長林田富、鹿港鎮長許志宏、福興鄉長蔣煙燈、二鹿慢跑協會理事長陳信仲、沃旭能源台灣區董事長汪欣潔等人，共同為起跑鳴槍。

陳信仲表示，今年馬拉松路線重新規劃，不只是經過國定古蹟鹿港龍山寺，還有繞經鄰近的福興鄉與秀水鄉，尤其是離岸風電開發商沃旭能源再次出手贊助是5K親子路跑，讓更多人參與這場體育盛事，認識彰化縣。

沃旭能源台灣區董事長汪欣潔表示，沃旭能源很高興能重回鹿港馬拉松的主要贊助商，希望透過贊助及參與，讓鹿港馬拉松能長長久久。

鹿港馬拉松在疫情睽違3年後盛大登場，在鹿港體育場鳴槍起跑。（記者劉曉欣攝）

離岸風電開發商沃旭能源贊助鹿港馬拉松，其中，國宴指定愛台灣冰淇淋大受歡迎，其抹茶蝶豆花代表地球森林海洋用色超級討喜，吸引跑者排隊領取補給品。（沃旭能源提供）

離岸風電開發商沃旭能源贊助鹿港馬拉松，其中，國宴指定愛台灣冰淇淋大受歡迎，其抹茶蝶豆花代表地球森林海洋用色超級討喜，吸引跑者排隊領取補給品。（沃旭能源提供）

鹿港馬拉松除了限量的國宴冰淇淋，還有福寶酪農的牛乳冰棒也很受歡迎。（沃旭能源提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法