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彰化市低收戶教育補助費 頒發324人共373萬

彰化市長林世賢（左）逐一頒發教育補助費。（記者湯世名攝）

彰化市長林世賢（左）逐一頒發教育補助費。（記者湯世名攝）

2023/11/18 20:53

〔記者湯世名／彰化報導〕大手筆！彰化市公所今天頒發今年上學期低收入戶子女教育補助費，共頒給324人，每名補助2500元至2萬元不等，總共頒發373萬2500元；市長林世賢強調，頒發教育補助費給家境困頓的家庭子女，主要是維護與保障低收入戶子女的受教權。

林世賢同時期勉獲頒教育補助費的同學們，即使經濟狀況不好，也一定要孝順父母，注意自己身體的健康，同時要多用功念書、博覽群集，因為唯有透過吸收智識，讓自己變得較有自信，也才能增加成功的機會；他也提醒同學說，如果生活真的山窮水盡求助無門，或是學業成績很優秀想出國留學但有困難的話，可找他求助。

彰化市公所今天頒發的低收入戶子女教育補助費，是以就讀國中以上為發放對象。頒發的對象共分成4類，其中，國中部分共頒發78人、每名補助金額2500元，共頒發19萬5000元；高中職及五專前3年共頒發107人、每名補助金額7500元，共頒發80萬2500元。

至於就讀五專後2年及二、三專共頒發6人、每名補助金額1萬2500元，共頒發7萬5000元；大學暨獨立學院、研究所部分，共頒發133人、每名補助金額2萬元，共頒發266萬元。

林世賢強調，彰化市公所多年來不僅財政一直零負債，社會福利卻愈做愈好，在全國各鄉鎮市中名列前茅，特別是關注弱勢家庭的福利，包括對低收入戶子女的教育補助，更是不曾間斷，也期勉接受補助的學子們，應心存感恩同時加倍努力學業，飲水思源之餘，在未來有能力時也回饋社會。

彰化市長林世賢（左4）分批和受頒同學或家長合影。（記者湯世名攝）

彰化市長林世賢（左4）分批和受頒同學或家長合影。（記者湯世名攝）

林世賢（中）期勉同學多孝順父母並用功讀書以增加自信進而創造成功的機會。（記者湯世名攝）

林世賢（中）期勉同學多孝順父母並用功讀書以增加自信進而創造成功的機會。（記者湯世名攝）

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