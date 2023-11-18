黃秀芳成立西區後援會 陳其邁喊催票顧台灣

民進黨總統參選人賴清德與爭取連任的立委參選人黃秀芳西區聯合後援會，今天下午在彰化市成立，高雄市長陳其邁（中）站台輔選，呼籲大家不要管藍白合，堅定支持賴清德，同時也讓黃秀芳（右）、蔡培慧（左）雙雙當選，繼續推動彰化、南投的建設。 （記者張聰秋攝）

2023/11/18 19:38

〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨總統參選人賴清德與爭取連任的立委參選人黃秀芳西區聯合後援會，今天下午在彰化市成立，高雄市長陳其邁站台輔選，他呼籲支持者不用管藍白合，堅定支持賴清德，黃秀芳懇請鄉親要把守護台灣的票催出來，這次選舉很重要，國際都在看台灣是否堅定意志保護自己。

陳其邁說，「不用管藍白合，那是他們家的事，與我們沒關係。」他呼籲不要走國民黨九二共識的回頭路，認清中國以經濟、軍事力量恫嚇台灣，要堅定支持進步正面的力量，鄉親團結支持賴清德，同時也讓黃秀芳、蔡培慧雙雙當選，繼續推動彰化、南投的建設。

從南投趕來站台的立委蔡培慧也讚黃秀芳認真，她說，每天都和秀芳在立法院碰到面，兩人都要趕第一班或第二班的高鐵北上， 常常在高鐵碰到面，中午再趕回來；她也說，立法院有理髮室，秀芳為節省時間不敢洗頭只敢去吹個頭髮，把頭髮吹整齊就趕著離開，深怕來不及回彰化跑行程，這樣認真的立委要繼續留在立法院為大家服務。

彰化市長林世賢站台強調「我們不要被阿共仔管」，縣議員莊陞漢、李成濟、黃柏瑜、楊子賢、許雅琳等人也都批評藍白合是鬧劇，年輕人已看不下去。他們強調，過去8年民進黨執政讓世界看見台灣，就是8年前做出正確的選擇，呼籲大家堅定支持賴清德總統、黃秀芳立委，政黨票投給民進黨。

黃秀芳為西區後援會會長黃清潭授旗，細數她為地方爭取的鐵路高架化進度已在綜合規畫階段、後站立體停車場正在申請使用執照、延平公園地下停車場、扇形車庫周邊綠帶、鐵路宿舍群等建設的進度，也強調很多鄉親擔心假訊息、謠言影響選舉，拜託有聽到謠言，要幫忙澄清。

黃秀芳說，民進黨執政和民眾站在一起，這次一定要讓賴清德當選，台灣是主權獨立國家，這次選舉很重要，國際都在看台灣是否堅定意志保護自己，選舉接近了，請鄉親號召親友出來投票。

民進黨總統參選人賴清德與爭取連任的立委參選人黃秀芳西區聯合後援會，今天下午在彰化市成立，眾人台上高喊加油，呼籲鄉親堅定支持賴清德，讓正面的力量化為進步的動力，讓賴清德、黃秀芳都當選，一起為台灣打拚。（記者張聰秋攝）

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