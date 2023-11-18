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陳素月競選總部成立 蘇貞昌到場力挺

陳素月成立競選總部，蘇貞昌到場力挺。（記者顏宏駿攝）

陳素月成立競選總部，蘇貞昌到場力挺。（記者顏宏駿攝）

2023/11/18 14:08

〔記者顏宏駿／彰化報導〕民進黨立法委員參選人陳素月昨天成立競選總部，現場湧入逾5千名支持者，展現陳素月超高人氣實力，前行政院長蘇貞昌等人到場力挺，他說，藍白持續唱衰台灣，但過去8年，台灣在民進黨的執政下脫胎換骨。陳素月則痛批藍白是分贓政治，人民看得都厭煩，反觀民進黨政府，面對中國的各種侵擾，堅定守護台灣的主權及民主自由，因此懇請大家，明年1月13日繼續支持台灣隊。

蘇貞昌指出，因為國會過半，民進黨政策一項接一項推出，不僅成功抵抗武漢肺炎守護台灣，把非洲豬瘟拒於門外，守護彰化肉圓，台灣GDP更是成長超過6兆新台幣，遠超全球平均，總決算賸餘連續4年突破1千億，台商回流投資也已經超過2兆元，國家高稅收，政府普發現金，全民共享。各種數據都在顯示台灣經濟越來越好，也因為台灣經濟有改善，所以能夠繼續推動更多建設，像是編列前瞻基礎設施預算、長照經費增長13倍、推動中小學班班有冷氣、300億擴大租金補貼、高中大學生學雜費減免、0到6歲國家養、育兒津貼加倍等，因此毫無疑問，台灣隊絕對是值得信賴的執政第一品牌。

立委陳素月說，藍白合歹戲拖棚，雙方公然「政治分贓」，治國沒半步，只會唱衰台灣，要台灣解除武裝。民進黨在過去8年，經歷非洲豬瘟、武漢肺炎、百年大旱等3大災難，又面對中國嚴厲的挑釁，但民進黨中央地方團隊合作下，成功度過艱難的挑戰。台灣成為全球防疫模範生，面對境外假訊息，連續10年蟬聯全球第一，台灣也努力澄清對抗認知作戰，面對中國的各種侵擾，台灣隊仍屹立不搖，堅定守護台灣的主權及民主自由，因此懇請大家，明年1月13日繼續支持台灣隊。

陳素月說，她上任立委以來秉持專業問政、用心服務的精神，恪守職責為民發聲，不分黨派盡心盡力為彰化服務，對於彰化的各項建設與政策的經費也都是不遺餘力全力爭取。作為彰化縣的民意代表，她一定不會愧對鄉親們的期待，支持陳素月、也繼續支持台灣隊，讓賴清德當選、國會過半，讓她在中央和台灣隊一起合作，讓彰化縣能夠更加蓬勃發展。

今天現場準備5千張板凳，坐無虛席，人潮一波接一波，大家搖旗吶喊高呼凍蒜，展現對陳素月的熱情支持。

陳素月成立競選總部，蘇貞昌和立委同仁黃秀芳、陳秀寶到場力挺。（記者顏宏駿攝）

陳素月成立競選總部，蘇貞昌和立委同仁黃秀芳、陳秀寶到場力挺。（記者顏宏駿攝）

陳素月成立競選總部，現場湧入逾5千人。（記者顏宏駿攝）

陳素月成立競選總部，現場湧入逾5千人。（記者顏宏駿攝）

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